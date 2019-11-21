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21.11.2019 08:53
Проект: В регионах

До лета в холодильнике

Для сохранения урожая уральские сельхозпроизводители при поддержке властей создают логистические центры
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 263(8021)
Жесткие погодные условия нынешней осени, когда уральские крестьяне вспомнили, что такое "битва за урожай", в очередной раз подтвердили истину: выигрывает не тот, кто много вырастил и успел собрать, а тот, кто сможет сохранить дары полей.
Фото: Борис Ярков/РГ В кооперативе "СПАС" корнеплоды не просто сохраняют до весны, но и перерабатывают. Фото: Борис Ярков/РГ
В кооперативе "СПАС" корнеплоды не просто сохраняют до весны, но и перерабатывают. Фото: Борис Ярков/РГ

- Урожай картофеля был очень хороший, но ранние сентябрьские холода прихватили клубни. Это не критично, если овощи заложены в современное хранилище с вентиляцией и постоянной температурой. Без таких условий крестьяне в ближайший месяц-два вынуждены продавать богатый урожай перекупщикам по бросовой цене. Сейчас это шесть рублей за килограмм. Зато к весне уральский картофель вдвое, если не втрое, поднимется в цене. И аграрии смогут заработать на собранном и сохраненном, - оценивает ситуацию заместитель председателя Свердловского областного союза овощеводов Игорь Картузов.

Еще пять лет назад подобная капризная осень была приговором для уральских овощеводов. В то время для хранения урожая картофеля хотя бы до декабря они приспосабливали любое строение, вплоть до машинотракторных мастерских и животноводческих ферм. Даже в специализированных овощеводческих хозяйствах региона не было ни одного хранилища с холодильным оборудованием, которое позволяет держать там овощи до лета. И с наступлением тепла даже при богатом прошлогоднем урожае регион полностью зависел от поставок картофеля, моркови и свеклы извне.

По распоряжению губернатора Евгения Куйвашева министерство АПК разработало и запустило программу строительства овощехранилищ.

- Мы должны научиться сохранять овощи уральского производства вплоть до нового урожая. Это позволит избежать их дефицита, не зависеть от иногородних поставщиков, а самое главное - контролировать цены на продукцию, - пояснил глава региона.

Убеждать аграриев не пришлось, тем более что программа предусматривает различные варианты финансовой поддержки из регионального бюджета. Одними из первых реализовал проект сельхозкооператив "СПАС" в Сухом Логу. Там построили складской комплекс площадью 4500 квадратных метров. Оборудованный холодильными камерами и цехом шоковой заморозки, он превратился в полноценный овощной логистический центр. На этот проект кооператив, объединяющий более десятка сельхозпроизводителей Богдановичского и Сухоложского районов, получил из областной казны грант в размере 10 миллионов рублей. Как рассказал "РГ" руководитель СПАСа Александр Попков, благодаря возведению комплекса члены кооператива нынешней осенью не особо почувствовали последствия сложной уборочной кампании.

- Пока мы не планируем строительство новых овощехранилищ. Имеющихся площадей достаточно для того, чтобы работать с собранным урожаем: развиваем направление полной переработки заготовленных овощей, шоковой заморозки продукции. Ежедневно в магазины отгружаем по 10 тонн овощей, - перечисляет Александр Попков.

Свою стратегию развития овощехранилищ развивает ООО "Картофель", расположенный в Сысертском районе. Складские площади в компании планомерно строили с начала девяностых. Аккуратные ангары и сейчас эффективно используются, но будущее, считает руководитель предприятия Игорь Картузов, за инновационными технологиями хранения и переработки. В главном офисе висит перспективный план развития, согласно которому площадь овощехранилищ должна увеличиться почти вдвое, обеспечив размещение 10 тысяч тонн продукции. Прежде всего здесь появятся холодильники, в которых овощи сохранят свежесть много месяцев.

Будущее, считают руководители сельхозпредприятий, за инновационными технологиями хранения и переработки

В октябре нынешнего года предприятие на полную мощность запустило первый такой ангар-холодильник. В камере хранения, где всегда плюс пять градусов, ряды ящиков с корнеплодами до потолка, даже сохранившаяся кое-где ботва не пожухла.

- Здесь морковь без проблем пролежит до лета, а июне мы ее вымоем, упакуем и сочную поставим в сетевые магазины. Главное - убедить федеральные торговые сети в том, что наша родная уральская морковь и дешевле, и по качеству лучше завозной, - говорит Картузов.

Чтобы проект приобрел больший масштаб, реализуют его тоже в формате сельхозкооператива. Под одну надежную крышу корнеплоды свозят 17 малых и средних агропредприятий. Такой формат работы оказался выгодным даже для фермеров из отдаленного Красноуфимского района, которым самостоятельно сложно сохранить и продать торговым сетям свой урожай.

- Мы не случайно поддерживаем сельхозкооперативы. Помимо прочих преимуществ сотрудничества крестьянских хозяйств, одно из весомых - сбыт продукции. Когда фермер собрал тонну-полторы картофеля, сложно найти покупателя. Сети хотят большие объемы и стабильное качество. А объединившись, занимаясь одним сортом картофеля, можно сертифицировать партию и продать на более выгодных условиях, - пояснил "РГ" министр АПК и потребительского рынка региона Дмитрий Дегтярев.

По данным ведомства, Свердловская область сейчас полностью обеспечивает себя картофелем. Благодаря инвестиционному проекту строительства картофеле- и овоще-хранилищ, более 85 процентов урожая корнеплодов в регионе сейчас закладывается в специализированные помещения. Одновременно с центрами хранения развиваются и сельскохозяйственные логистические комплексы, совершенствуются технологии переработки овощей.

В ближайшей перспективе - новая форма сотрудничества. Под Екатеринбургом к 2022 году будет построен оптово-распределительный центр (ОРЦ) для сельскохозяйственной продукции. Об этом губернатор Евгений Куйвашев заявил в ходе Совета по экономической политике при полпреде президента РФ в УрФО. Глава региона сообщил, что центр вместит более 90 тысяч тонн. Проект ОРЦ презентовали на межрегиональном агрофоруме в Екатеринбурге нынешней осенью. Мультикомплекс предназначен для хранения, сортировки и первичной переработки плодоовощной продукции. Инвестиции превышают 2,5 миллиарда рублей. Строительство первой очереди общей площадью 46,5 тысячи квадратных метров инвесторы планируют завершить в 2020 году. Она обеспечит объем единовременного хранения более 30 тысяч тонн. Несмотря на масштабы, по мнению региональных властей, даже мелким крестьянским хозяйствам войти в проект будет довольно легко.

- Понятно, что хозяйства, у которых большие объемы производства картофеля и овощей, не будут приезжать туда для того, чтобы сдавать продукцию, формировать ее в партии и отправлять за пределы нашего региона. У крупных производителей уже есть долгосрочные партнеры. А вот фермер, не имеющий собственных складских помещений, сможет реализовывать здесь свой урожай на выгодных условиях или заключить договор о временном хранении продукции, - пояснил "РГ" министр Дмитрий Дегтярев.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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