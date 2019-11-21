Свердловские чиновники предложили Минтруду России изменить программу переобучения граждан предпенсионного и пенсионного возраста.

- Надо, во-первых, снимать ограничения на однократное участие: технологический уклад меняется быстро, новые знания нужны постоянно. Во-вторых, федеральные деньги, которые выделяются на проект "Старшее поколение", завязаны на показатель трудоустройства переобученных: должно быть не менее 85 процентов по этой возрастной группе, тогда как в среднем - 69-77. Имеет смысл учитывать любые другие формы занятости, тем более что с 2020 года наш регион войдет в эксперимент по налогу на самозанятость, - заявил директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов на заседании координационного совета правительства по кадровому обеспечению экономики.

По словам чиновника, объем вакансий в регионе обусловлен исторически сложившейся структурой занятости. Насыщенность информационными технологиями, мобильность, малое транспортное плечо, возможность быстро менять работу несколько раз за год - все это характерно для мегаполиса. На депрессивных и периферийных территориях, в моногородах модель занятости совсем другая. В селе остаются пожилые, молодежь оттуда уезжает, но и выбор компетенций там тоже ограничен: доярки и трактористы нужны всегда, хотя вряд ли найдешь столько вакансий, сколько жителей старше 50-55 лет. Даже в Екатеринбурге приходится сталкиваться с тем, что переобучившиеся, к примеру на сварщика, официально нигде не работают. Точнее, работают, но на себя - открывают мастерскую в гараже. Получается, госуслуга оказана, средства потрачены, а в статистику не вошло.

Некоторым профессиям можно обучаться дистанционно - через Интернет, по другим - без отрыва от производства, неработающие имеют право на стипендию в 12 972 рубля

С этим мнением согласен Александр Коковихин, директор института развития дуального образования группы ЧТПЗ.

- Оценивать эффективность программы с учетом обязательной занятости - это риск: мы живем в рыночной среде. Предприятия должны подготовить перечень компетенций, по которым они считают важным переобучать персонал возраста 50+, - заметил он.

Напомним, что с 2020 года получить актуальную специальность или повысить квалификацию бесплатно смогут не только те, кому до выхода на пенсию осталось пять лет, но и все россияне старше 50-ти. Такие поправки в программу были внесены, поскольку изначально в нее не попадали работающие предпенсионеры, а также педагоги, медики и северяне, у которых "заслуженный отдых" привязан к стажу.

В Свердловской области 16-часовые курсы в рамках нацпроекта "Демография" прошли уже 1325 человек, еще с 651 заключены соглашения. Федеральным и областным бюджетами на эти цели предусмотрено свыше 107 миллионов рублей: деньги направляются в центры занятости, а также на субсидии работодателям, которые организуют переобучение кадров своими силами. Вроде бы все прекрасно, план перевыполнен на 13 процентов, но если принимать во внимание данные Росстата, что в регионе проживает 275 тысяч предпенсионеров, то становится понятно, какая огромная армия людей еще не знает о новых возможностях или игнорирует их.

Всего среднеуральцам доступны 175 специальностей. С нуля можно выучиться, к примеру, на продавца, парикмахера, мастера по ремонту обуви, кладовщика, крановщика. Повысить квалификацию или освоить смежные навыки, если работаешь в здравоохранении, педагогике, сфере культуры и спорта. Людям с высшим или средним специальным образованием доступны курсы "Специалист в сфере недвижимости", "Управление закупками", "Бухгалтер", "Организация работы в ЖКХ". Некоторым профессиям можно обучаться дистанционно - через Интернет, по другим - без отрыва от производства, неработающие имеют право на стипендию в 12 972 рубля.

Так, в конце ноября предстоит сдавать квалификационные экзамены 12 сотрудникам Североуральского бокситового рудника - первым переобученным "ласточкам" в рамках соглашения с центром занятости. Три раза в неделю четверо работников цеха транспорта и шихтовки садились за парты, чтобы освоить профессию аккумуляторщика. Экономические, технические знания, кодекс корпоративной этики и бизнес-систем, основы электротехники и охраны труда - это только теория. Практику студенты проходили в аккумуляторной депо. Их новая профессия востребована не только в цехах, но и на шахтах.

Тем временем

Помимо центров занятости населения, программу переобучения 50+ реализует движение WorldSkills. Из 630 учебных центров 15 оно открыло на Среднем Урале. Как отмечает заместитель генерального директора по подготовке кадров Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Светлана Крайчинская, наиболее востребованы у людей старшего возраста "графический дизайн", а также "физкультура, спорт и фитнес" с модулем ЗОЖ. В некоторых регионах хитом является выпечка осетинских пирогов - кто-то ее осваивает для бизнеса, кто-то - для себя. Также большой спрос на обучение парикмахерскому искусству. В Москве, к примеру, масса салонов красоты, где работают люди без специального образования. Они заинтересованы в том, чтобы подтвердить квалификацию.