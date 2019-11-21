Новости

Поезда и самолеты в России могут снабдить высокоскоростным интернетом 08:13
Названы самые ликвидные автомобили российского авторынка 08:13
В Приамурье хромую собаку заставили бежать за машиной 07:53
Физики нашли новые доказательства пятой силы Вселенной 07:53
Пассажиры круизного лайнера в Испании изменили его курс 07:32
В Москву пришла климатическая зима 07:13
Курды извинились за атаку на российский патруль в Сирии 07:12
На Камчатке обнаружили всплеск численности диких северных оленей 06:34
Спасатели в Китае извлекли заблокированных в шахте горняков 06:31
Демократы запретили вызывать сына Байдена на слушания по импичменту 06:19
Военная полиция РФ обосновалась на бывшей американской базе в Сирии 05:50
США сообщили о начале поставок СПГ на Украину 05:45
Более 30 человек пострадали в результате лесных пожаров на юге Австралии 05:32
Камчаткий вулкан Ключевской выбросил шестикилометровый столб пепла 05:18
Абэ стал рекордсменом по длительности пребывания на посту премьера Японии 05:02
США пригрозили задержать запуск "Северного потока-2" 04:59
В школах Якутии по утрам будут исполнять гимн России 04:53
На жительницу Хабаровского края завели дело из-за порнографии 04:51
Очередная колонна МЧС РФ с гумпомощью для детей отправилась в Донбасс 04:42
Троих иностранцев выдворят из Канады за уличные нападения 04:40
Более ста нелегальных мигрантов из Сирии на лодке добрались до Кипра 04:35
РФ в ООН: Признание США еврейских поселений ухудшит обстановку в регионе 04:16
Додик назвал РФ единственным стражем международного права на Балканах 04:12
На Камчатке АПЛ "Кузбасс" провела торпедную атаку 04:07
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров 04:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
21.11.2019 06:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Работать на себя или "на дядю"

На Урале предлагают разрешить переобучившимся за счет бюджета предпенсионерам выбирать самозанятость
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 263(8021)
Свердловские чиновники предложили Минтруду России изменить программу переобучения граждан предпенсионного и пенсионного возраста.

- Надо, во-первых, снимать ограничения на однократное участие: технологический уклад меняется быстро, новые знания нужны постоянно. Во-вторых, федеральные деньги, которые выделяются на проект "Старшее поколение", завязаны на показатель трудоустройства переобученных: должно быть не менее 85 процентов по этой возрастной группе, тогда как в среднем - 69-77. Имеет смысл учитывать любые другие формы занятости, тем более что с 2020 года наш регион войдет в эксперимент по налогу на самозанятость, - заявил директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов на заседании координационного совета правительства по кадровому обеспечению экономики.

По словам чиновника, объем вакансий в регионе обусловлен исторически сложившейся структурой занятости. Насыщенность информационными технологиями, мобильность, малое транспортное плечо, возможность быстро менять работу несколько раз за год - все это характерно для мегаполиса. На депрессивных и периферийных территориях, в моногородах модель занятости совсем другая. В селе остаются пожилые, молодежь оттуда уезжает, но и выбор компетенций там тоже ограничен: доярки и трактористы нужны всегда, хотя вряд ли найдешь столько вакансий, сколько жителей старше 50-55 лет. Даже в Екатеринбурге приходится сталкиваться с тем, что переобучившиеся, к примеру на сварщика, официально нигде не работают. Точнее, работают, но на себя - открывают мастерскую в гараже. Получается, госуслуга оказана, средства потрачены, а в статистику не вошло.

Некоторым профессиям можно обучаться дистанционно - через Интернет, по другим - без отрыва от производства, неработающие имеют право на стипендию в 12 972 рубля

С этим мнением согласен Александр Коковихин, директор института развития дуального образования группы ЧТПЗ.

- Оценивать эффективность программы с учетом обязательной занятости - это риск: мы живем в рыночной среде. Предприятия должны подготовить перечень компетенций, по которым они считают важным переобучать персонал возраста 50+, - заметил он.

Напомним, что с 2020 года получить актуальную специальность или повысить квалификацию бесплатно смогут не только те, кому до выхода на пенсию осталось пять лет, но и все россияне старше 50-ти. Такие поправки в программу были внесены, поскольку изначально в нее не попадали работающие предпенсионеры, а также педагоги, медики и северяне, у которых "заслуженный отдых" привязан к стажу.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Зачем музейные смотрительницы перевоплотились в фотомоделей

В Свердловской области 16-часовые курсы в рамках нацпроекта "Демография" прошли уже 1325 человек, еще с 651 заключены соглашения. Федеральным и областным бюджетами на эти цели предусмотрено свыше 107 миллионов рублей: деньги направляются в центры занятости, а также на субсидии работодателям, которые организуют переобучение кадров своими силами. Вроде бы все прекрасно, план перевыполнен на 13 процентов, но если принимать во внимание данные Росстата, что в регионе проживает 275 тысяч предпенсионеров, то становится понятно, какая огромная армия людей еще не знает о новых возможностях или игнорирует их.

Всего среднеуральцам доступны 175 специальностей. С нуля можно выучиться, к примеру, на продавца, парикмахера, мастера по ремонту обуви, кладовщика, крановщика. Повысить квалификацию или освоить смежные навыки, если работаешь в здравоохранении, педагогике, сфере культуры и спорта. Людям с высшим или средним специальным образованием доступны курсы "Специалист в сфере недвижимости", "Управление закупками", "Бухгалтер", "Организация работы в ЖКХ". Некоторым профессиям можно обучаться дистанционно - через Интернет, по другим - без отрыва от производства, неработающие имеют право на стипендию в 12 972 рубля.

Так, в конце ноября предстоит сдавать квалификационные экзамены 12 сотрудникам Североуральского бокситового рудника - первым переобученным "ласточкам" в рамках соглашения с центром занятости. Три раза в неделю четверо работников цеха транспорта и шихтовки садились за парты, чтобы освоить профессию аккумуляторщика. Экономические, технические знания, кодекс корпоративной этики и бизнес-систем, основы электротехники и охраны труда - это только теория. Практику студенты проходили в аккумуляторной депо. Их новая профессия востребована не только в цехах, но и на шахтах.

Тем временем

Помимо центров занятости населения, программу переобучения 50+ реализует движение WorldSkills. Из 630 учебных центров 15 оно открыло на Среднем Урале. Как отмечает заместитель генерального директора по подготовке кадров Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Светлана Крайчинская, наиболее востребованы у людей старшего возраста "графический дизайн", а также "физкультура, спорт и фитнес" с модулем ЗОЖ. В некоторых регионах хитом является выпечка осетинских пирогов - кто-то ее осваивает для бизнеса, кто-то - для себя. Также большой спрос на обучение парикмахерскому искусству. В Москве, к примеру, масса салонов красоты, где работают люди без специального образования. Они заинтересованы в том, чтобы подтвердить квалификацию.

Экономика Работа Занятость Экономика Работа Зарплата Экономика Финансы Налоги Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назвал бесперспективными технологии добычи сланцевой нефти
США пригрозили задержать запуск "Северного потока-2"
Павел Дуров призвал избавиться от WhatsApp
Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР
Путин развеял миф о российской угрозе