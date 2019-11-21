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21.11.2019 07:40
Рубрика: Спорт

"Ренджерс" Панарина обыграли "Вашингтон" Овечкина

Текст: Максим Домчев
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона", в котором его команда победила 4:1. На счету Панарина две заброшенных шайбы, а лидер "Кэпиталз" Александр Овечкин завершил встречу без набранных очков.
Фото: Adam Hunger-USA TODAY Sports/ Reuters Фото: Adam Hunger-USA TODAY Sports/ Reuters
Фото: Adam Hunger-USA TODAY Sports/ Reuters

Встреча между "Рейнджерс" и "Вашингтоном" должна была превратиться в противостояние Артемия Панарина и Александра Овечкина, но у капитана и лидера "столичных" сразу что-то пошло не так. Уже в дебюте встречи он выбрасывал шайбу из своей зоны, и она рикошетом от стекла попала в лицо одному из арбитров. Рефери некоторое время не мог встать со льда, а затем врачи "Рейнджерс" останавливали кровь. Несмотря на травму, арбитр продолжил встречу.

Фото: РИА Новости
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Шансы отличиться были у обеих команд, но сделали это "рейнджеры". При игре в большинстве во втором периоде Панарин сумел пробить вратаря "Вашингтона", доведя свою результативную серию до 12 матчей. В начале третьего периода на скамейку штрафников присел российский защитник "столичных" Дмитрий Орлов, и Панарин свой шанс реализовал снова, наказав "столичных" за грубость. И третья шайба в матче оказалась российской. На этот раз за "Рейнджерс" отличился Павел Бучневич.

И все же за 12 минут до сирены "Вашингтон" сумел размочить счет - это сделал еще один россиянин Евгений Кузнецов, забросил 10-ю шайбу в сезоне. Однако интригу окончательно убил Бучневич, отдавший пас на Бретта Хаудена, который установил итоговый счет.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин
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