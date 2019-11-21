Роспотребнадзор: Малоподвижный образ жизни школьников опасен для их здоровья

- Последние годы из-за высокой учебной нагрузки у большинства школьников отмечается недостаточная двигательная активность. Она может вызвать серьезные изменения в организме, - сообщает ведомство. - До 85 процентов дневного времени большинство учащихся находится в положении "сидя". Даже у младших школьников ходьба и подвижные игры занимают только 16-19 процентов от всего времени суток.

Также ведомство отмечает, что с поступлением в школу двигательная активность детей падает почти на 50 процентов. Причем она снижается от младших классов к старшим. И особенно мало ребята двигаются зимой.

- Малоподвижное положение за партой или рабочим столом отражается на организме школьника. Особенно это касается сердечно-сосудистой и дыхательной систем, - заключают эксперты ведомства. - При длительном сидении дыхание становится менее глубоким, обмен веществ снижается, начинается застой крови в нижних конечностях. Это ведет к снижению работоспособности, особенно - мозга: ослабляется память, снижается внимание, увеличивается время мыслительных операций и нарушается координация движений.

Что еще важно? Малоподвижный образ жизни школьников снижает способность их организма сопротивляться инфекциям. Поэтому Роспотребнадзор рекомендует в каникулы организовывать активный отдых детей на свежем воздухе. Плюс - проводить утреннюю зарядку, подвижные игры, организовать прогулки перед сном вместе с родителями, активных отдых в выходные дни. Также рекомендуются занятия в кружках и спортивных секциях.

- Рациональный двигательный режим способствует снижению утомления учащихся, повышает эффективность учебы, - заключают эксперты.