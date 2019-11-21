Троих иностранцев выдворят из Канады за уличные нападения

Трое иностранцев будут депортированы из Канады. Их выдворяют за участие в уличных нападениях с применением оружия и вандализм.

Как информирует телеканал CBC, серия инцидентов произошла в городе Суррей (провинция Британская Колумбия) с марта по ноябрь. Камеры видеозаписи зафиксировали, как группа молодых людей наносит повреждения стоящему на парковке автомобилю, а затем избивает сидящего внутри него мужчину. На другом видео также запечатлено групповое избиение.

По итогам расследования было принято решение о депортации трех человек, оказавшихся гражданами других государств. Их национальность не называется.