Участники международного медиафорума в Праге обсуждают будущее СМИ

Интересно, когда о своих проблемах, надеждах и перспективах говорят между собой сами журналисты. Но в тысячу крат интереснее и полезнее, если в таком разговоре участвуют представители других заинтересованных сторон: политики, социологи, люди деловых кругов, дипломаты, блогеры, издатели… Ведь положение СМИ, их роль и авторитет напрямую зависят от множества факторов нашей быстротекущей жизни.

Мир меняется, а вместе с переменами перед журналистикой встают очередные глобальные вызовы. Готовы ли мы к адекватному отражению новой реальности? Способны ли сохранить главные ценности и прежде всего свободу слова, независимость суждений и оценок, честность и неподкупность перед натиском коммерциализации и ангажированности? Вернем ли доверие общества к медиа, изрядно пошатнувшееся в последние годы? Устоим ли в конкуренции с социальными сетями и блогосферой?

Все эти непростые вопросы в центре внимания участников международного "Медиафорума-2019: свобода журналистики в контексте прав человека, новых технологий и международной информационной безопасности", который проходит в Праге. Организатором форума выступил авторитетный российский журнал "Международные отношения", а в его дискуссиях принимают участие эксперты из двадцати трех стран, причем это не только журналисты, редактора, издатели, но и представители множества других "сопредельных" профессий, что делает разговор глубоким и содержательным.

- Такие встречи способствуют нашему общему движению вперед, а также снимают многие острые вопросы, которые встают перед сообществом, - сказал корреспонденту "РГ" известный политолог и журналист из Словакии Владимир Бачишин. - Мы одна семья и должны способствовать друг другу в выполнении своих профессиональных обязанностей. Почему бы вам в России, например, не пойти на то, чтобы максимально облегчить визовые правила для иностранных корреспондентов. Вам сейчас есть что показать - пусть едут, смотрят, рассказывают. И это был бы хороший пример для других стран, которые все еще с подозрением относятся к журналистским вояжам.

Итальянский публицист, писатель, общественный деятель Джульетто Кьеза, который приехал на форум с выступлением, посвященным проблеме манипуляции общественным мнением, отсутствию подлинной свободы слова в западных СМИ, с горечью поведал о том, что для него закрыты двери ведущих газет и телеканалов Италии, поскольку его точка зрения на ключевые проблемы не совпадает с официальной.

- Западный обыватель хорошо осведомлен о том, что по тому или иному поводу думают в США, но он понятия не имеет о мнениях, которые разделяют русские или китайцы. Нет борьбы или конкуренции идей, а есть голая пропаганда, - констатировал сеньор Кьеза.

Главный редактор журнала "Международная жизнь" Армен Оганесян в интервью "РГ" особо отметил, что наряду с представителями "цехового сообщества" в форуме принимают участие "люди со стороны", причем исповедующие разные взгляды, и это выводит дискуссию на совершенно другой уровень.

- Одна из сессий форума посвящена теме искусственного интеллекта и новейшим технологиям, - сказал Оганесян. - А много ли мы знаем об этом? Нет, как правило, наши знания поверхностны. Между тем, это впрямую касается не только освещения данной проблемы, но и судьбы самой нашей профессии. Ведь поговаривают же о том, что машина вскоре вполне может заменить труд тех, кто формирует сегодня новостные ленты.

Или возьмем вопросы информационной безопасности. Они касаются любого человека, а журналиста в первую очередь, поскольку он не вправе оказаться заложником фейковых новостей и затем делиться ими в своем СМИ. Тут и проблема внутренней ответственности, и элементарной профессиональной грамотности. Каковы сегодня критерии онлайн журналистики? Как повысить качество и достоверность источников информации? Об этом мы тоже говорим на форуме.

Вот вы работаете в Европе и наверняка сталкивались с тем, как миграционные процессы влияют на рамки свободы прессы. Существуют определенные табу, если, например, немецкий журналист захочет написать о криминале с участием мигранта. Эта так называемая "позитивная дискриминация" явно вступает в противоречие с принципом объективности и непредвзятости.

Еще одна тема - разрушение институтов памяти. Некоторые события в угоду сиюминутной конъюнктуре просто стираются, словно их и не было. В этом ряду - снос памятников. Зачем нам вспоминать неудобное прошлое? Давайте жить только днем сегодняшним.

Близко к этому и вопрос национальной идентичности. Мы говорим сегодня о Европе разных скоростей, о тех вызовах, которые появились в связи с волной нежелательных мигрантов, о моделях демократии применительно к разным странам и регионам. Как все это должно отражаться в медиа?

Словом, все три дня форума будут насыщены содержательными докладами и острыми дискуссиями.

Прага избрана местом встречи, потому что это перекресток культур, удобная площадка для доброжелательного и плодотворного обмена мнениями. А еще - потому что это просто очень красивый город.