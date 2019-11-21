Ученые назвали три причины возникновения аллергии на продукты питания

Если организм ошибочно принимает некоторые белки за угрозу, то он устраивает на них атаку. Симптомами этой атаки становится то, что мы называем аллергией - от легкого покраснения кожи (крапивницы) до затруднения дыхания и потери сознания. Наиболее опасным является такое проявление аллергии, как анафилактический шок - слабость, затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, спутанность и потеря сознания. В 10-20 процентах случаев анафилактический шок приводит к летальному исходу.

Всего выделено более 170 аллергенных пищевых продуктов, но тех, что вызывают аллергическую реакцию чаще других, насчитывается, в зависимости от страны, 8-10. Среди них арахис (бобовые), орехи (в первую очередь лесные), моллюски, рыба, молоко, яйца, пшеница и ее производные, а также соя. В период с 1997 по 2011 годы распространенность аллергий в мире возросла на 50 процентов. Особенно часто ей подвержены дети. Например, в Австралии около девяти процентов детей имеют аллергию на яйца.

Как считает исследователь Гидеон Лак из Кинг Колледжа (Королевского колледжа) Лондона, одного из самых престижных университетов Великобритании, причиной аллергии может быть то, что родители стараются ограничивать ребенка от употребления в пищу потенциальных аллергенов. Так, согласно изысканиям Лака, среди тех детей, кому не давали арахис до пятилетнего возраста, у 17 процентов появилась аллергия на этот продукт, тогда как среди тех, кто ел арахис с года, аллергическая реакция возникла лишь у трех процентов.

Согласно другой версии, в появлении аллергии виновен недостаток контактов с мкроорганизмами в младенческом возрасте. У детей, которых старались оберегать от бактерий, в том числе используя антибиотики, общая популяция живущих в человеке микробов (микробиоты) оказалась ограниченной (норма - около трех триллионов бактерий в организме). Это привело к тому, что иммунная система оказалась слишком высокочувствительной, и она стала реагировать даже на безвредные протеины как на угрозу.

Наконец, третья теория увязывает проблему распространения аллергии с солнцем. Согласно проведенному в Австралии исследованию, недостаток солнца в городской жизни приводит к недостатку витамина D, что ведет к риску развития аллергии на яйца в три раза, а на арахис - в 11 раз. Кроме того, горожанин меньше контактирует с природой, а значит, организм не в состоянии опознать многие микробы, с которыми сталкивается, когда наконец оказывается в контакте с, например, растениями в сельской местности.

Материал подготовлен на основе доклада Британского иммунологического общества.