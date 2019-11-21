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Рубрика: В мире

Ученые назвали три причины возникновения аллергии на продукты питания

Текст: Константин Волков
Если организм ошибочно принимает некоторые белки за угрозу, то он устраивает на них атаку. Симптомами этой атаки становится то, что мы называем аллергией - от легкого покраснения кожи (крапивницы) до затруднения дыхания и потери сознания. Наиболее опасным является такое проявление аллергии, как анафилактический шок - слабость, затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, спутанность и потеря сознания. В 10-20 процентах случаев анафилактический шок приводит к летальному исходу.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Всего выделено более 170 аллергенных пищевых продуктов, но тех, что вызывают аллергическую реакцию чаще других, насчитывается, в зависимости от страны, 8-10. Среди них арахис (бобовые), орехи (в первую очередь лесные), моллюски, рыба, молоко, яйца, пшеница и ее производные, а также соя. В период с 1997 по 2011 годы распространенность аллергий в мире возросла на 50 процентов. Особенно часто ей подвержены дети. Например, в Австралии около девяти процентов детей имеют аллергию на яйца.

Фото: iStock
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Как считает исследователь Гидеон Лак из Кинг Колледжа (Королевского колледжа) Лондона, одного из самых престижных университетов Великобритании, причиной аллергии может быть то, что родители стараются ограничивать ребенка от употребления в пищу потенциальных аллергенов. Так, согласно изысканиям Лака, среди тех детей, кому не давали арахис до пятилетнего возраста, у 17 процентов появилась аллергия на этот продукт, тогда как среди тех, кто ел арахис с года, аллергическая реакция возникла лишь у трех процентов.

Согласно другой версии, в появлении аллергии виновен недостаток контактов с мкроорганизмами в младенческом возрасте. У детей, которых старались оберегать от бактерий, в том числе используя антибиотики, общая популяция живущих в человеке микробов (микробиоты) оказалась ограниченной (норма - около трех триллионов бактерий в организме). Это привело к тому, что иммунная система оказалась слишком высокочувствительной, и она стала реагировать даже на безвредные протеины как на угрозу.

Наконец, третья теория увязывает проблему распространения аллергии с солнцем. Согласно проведенному в Австралии исследованию, недостаток солнца в городской жизни приводит к недостатку витамина D, что ведет к риску развития аллергии на яйца в три раза, а на арахис - в 11 раз. Кроме того, горожанин меньше контактирует с природой, а значит, организм не в состоянии опознать многие микробы, с которыми сталкивается, когда наконец оказывается в контакте с, например, растениями в сельской местности.

Материал подготовлен на основе доклада Британского иммунологического общества.

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