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Рубрика: Экономика

В 2020 году россияне смогут устраиваться на работу онлайн

Текст: Юлия Кривошапко
Россияне в 2020 году смогут устраиваться на работу дистанционно, заключив с работодателем электронный договор. В 2021 году станет доступна удаленная регистрация и оформление пособия в центре занятости. Такие возможности даст суперсервис "Трудовые отношения онлайн". Его прототип вместе с прототипами еще четырех новых суперсервисов на портале госуслуг представила Минкомсвязь.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Суперсервис "Трудовые отношения онлайн" поможет найти работу работу (например, предложит персональную подборку вакансий, соответствующих квалификации и опыту пользователя) и составить резюме. Документы об образовании и электронную трудовую книжку пользователь сможет хранить в своем цифровом профиле на портале госуслуг, а оттуда - легко отправлять будущему работодателю.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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При устройстве на работу будет доступна функция заключения договора в электронной форме. Уволиться по собственному желанию, встать на учет в центре занятости и оформить пособие также можно будет дистанционно, отправив заявление онлайн.

Суперсервисы - новый тип государственных электронных услуг, сводящий к минимуму использование бумажных документов и необходимость посещения госорганов. Их принцип работы строится на анализе жизненной ситуации человека и предоставлении необходимого ему комплекса услуг, практически "в один клик".

Разработка суперсервисов ведется в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Прототипы размещаются в открытом доступе на портале госуслуг, чтобы граждане могли из оценить и высказать свои замечания. "Наша цель - получить от пользователей ответ, хорош ли продукт, который мы предлагаем, насколько он удобен, как его стоит доработать", - пояснял вице-премьер Максим Акимов.

Сейчас на портале госуслуг в специальном разделе представлены 15 прототипов суперсервисов, в том числе, новые: "Цифровые документы об образовании онлайн", "Мое здоровье онлайн", "Онлайн помощь при инвалидности", "Имущество онлайн".

Фото: iStock
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С сервисом "Цифровые документы об образовании" всегда будут под рукой юридически значимые электронные аттестаты, дипломы, результаты экзаменов, олимпиад и конкурсов. "Мое здоровье онлайн" - это возможность пользоваться медицинскими документами в электронном виде, записываться к специалистам и следить за своими показателями здоровья. Сервис "Онлайн помощь при инвалидности" существенно упростит процесс оформления инвалидности и получения пособий. "Имущество онлайн" поможет, не выходя из дома, оформить право на земельный участок.

"Страницу суперсервисов на портале госуслуг посетило уже около полумиллиона человек. Более 35 тысяч из них прошли опрос и оставили развернутые комментарии. Более 95% одобрили идею суперсервисов и отметили, что с ними получение государственных услуг станет проще", - отметил замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.

Всего для приоритетного запуска определены 25 суперсервисов. Список был утвержден на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством Максима Акимова.

Экономика Работа Занятость Правительство Минкомсвязи Государственные интернет-услуги
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