В Большом театре пройдет премьера новой "Жизели"

Любителей балета ждет большое событие - 21 ноября на исторической сцене Большого театра впервые будет представлен балет "Жизель" в редакции Алексея Ратманского. Премьерные показы пройдут также 22, 23 и 24 ноября. В субботу 23 ноября спектакль покажут дважды - в 12.00 и в 19.00.

Московской публике хорошо знакомы работы Ратманского. Такие постановки хореографа, как "Светлый ручей", "Пламя Парижа", "Корсар", "Утраченные иллюзии", "Ромео и Джульетта", "Русские сезоны", созданные им для Большого театра, шли на сцене с заслуженным успехом. Сегодня Алексей Ратманский - один из самых известных хореографов в мире. При обращении к старинным балетам он стремится вернуть им утраченные со временем смыслы, и новая редакция "Жизели" не станет исключением. Хореографу удается соединить изящество и виртуозность классического танца с современными техническими возможностями артистов.

- Это старинный спектакль, который мы представляем современными средствами, - рассказывает об особенностях своей версии "Жизели" сам Алексей Ратманский. - Современные актеры, тела, техника. Время сегодня идет в десять раз быстрее, чем тогда. Мы не пытаемся воссоздать музейный экспонат. На репетициях мы ищем органичное существование и мотивацию поступков, понятную современным артистам.

Балет "Жизель" в свое время был поставлен для юной танцовщицы Карлотты Гризи на музыку композитора Адольфа Адана. Он написал ее всего за 10 дней. Сюжет легенды о девушках-вилисах - невестах, обманутых своими возлюбленными и умерших до свадьбы, вдохновил и композитора, и хореографов, и либреттистов. Одним из них был известный французский писатель и критик Теофиль Готье. В создании либретто ему помогали драматург Жюль-Анри Вернуа де Сен-Жорж и балетмейстер Жан Коралли. Спектакль шел с грандиозным успехом.

В конце ХIХ века в судьбе "Жизели" огромную роль сыграл Мариус Петипа, который возродил этот балет на петербургской сцене в собственной редакции и дважды возобновлял его. К этому времени в Париже спектакль уже был утрачен. И именно к постановке Петипа, как к главному ориентиру, впоследствии стали обращаться многие постановщики балета.

В XIX веке на сцене Большого театра в Москве балет шел в редакциях Петра Дидье, Карло Блазиса, Вацлава Рейзингера, Алексея Богданова, Иосифа Мендеса и Александра Горского, а в ХХ веке - в редакциях Леонида Лавровского, Юрия Григоровича и Владимира Васильева. В ХХI веке премьеру новой постановки балета "Жизель" поддержит ВТБ.

- "Жизель" - одна из старейших постановок в мире, и, пожалуй, главный балет эпохи романтизма. На сцене Большого театра в разных редакциях он идет с середины XIX века, - отмечает председатель попечительского совета ГАБТ, президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. - Алексей Ратманский давно заслужил признание за оригинальные балеты, а в последние несколько сезонов увлекся старинной хореографией, с успехом выступая в непростой роли балетмейстера-реконструктора. Мы с нетерпением ждем, в какой визуально-сценический контекст будет помещена канва легендарного спектакля в редакции команды Ратманского.

При поддержке банка уже состоялись многие премьеры Большого: "Дама с камелиями", "Иван Грозный", "Онегин", "Спящая красавица", "Снегурочка", "Ромео и Джульетта", "Легенда о любви", "Манон Леско", "Путешествие в Реймс" и другие.

Сценографию балета "Жизель" и костюмы артистов специально для Большого театра создал известный американский театральный художник Роберт Пердзиола, использовав в своей работе эскизы Александра Бенуа. За свет отвечает штатный художник по свету труппы Нью-Йорк Сити балет Марк Стенли. За дирижерский пульт встанет лауреат "Золотой маски" 2019 года за лучшую работу дирижера балетного спектакля Павел Клиничев ("Ромео и Джульетта", Большой театр). В премьерные дни партии Альберта и Жизели исполнят Ольга Смирнова и Артемий Беляков, Екатерина Крысанова и Артем Овчаренко, Анна Никулина и Якопо Тисси.