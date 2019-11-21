В Госдуме усомнились, что санкции остановят "Северный поток-2"

Нет никаких оснований, позволяющих затормозить или остановить запуск "Северного потока - 2". Так в Госдуме прокомментировали американские заявления о том, что на этот процесс можно повлиять путем рестрикций.

Ранее такое заявление сделал американский сенатор-республиканец Тед Круз. В худшем для США варианте введение санкций в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода, по его словам, задержит "Северный поток - 2" более чем на год. При лучшем же раскладе, который кажется политику более вероятным, удастся остановить запуск трубопровода.

Однако здесь все зависит от европейских партнеров, отметил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. А им Россия предложила весьма выгодные условия, заметил парламентарий, которого цитирует RT.

- Нет никаких оснований - ни формальных, ни практических, чтобы тормозить заключенные соглашения, - подчеркнул он.

Такой ход, считает Новиков, не в интересах европейских партнеров России по организации этого проекта, и он идет в разрез с целью обеспечить энергоснабжение Европы. Ведь ее страны нуждаются в стабильных энергопоставках, и Россия готова их гарантировать.

Таким образом, считает депутат, наличие общего интереса позволит нашей стране и ее партнерам "преодолеть как политические препятствия, которые чинятся Вашингтоном", так и его экономический интерес. Последний ведь не согласуется с интересами других стран.