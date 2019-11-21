В Киеве медики зафиксировали девять случаев малярии

В Киеве зарегистрированы девять случаев малярии, завезенных из стран Африки. Об этом сообщил городской лабораторный центр минздрава Украины.

По его данным, заболевшие приехали из Сьерра-Леоне, Экваториальной Гвинеи, Танзании, Камеруна, Южного Судана, Нигерии (три человека) и Бенина. Все факты заболеваний подтверждены лабораторно, пишет РИА Новости. Специалисты отмечают, что случаев заражения от приехавших не зарегистрировано. Жертв также нет.

Отметим, что малярия - это острое инфекционное заболевание, которое может привести к гибели пациента. Малярия широко распространена в странах с тропическим климатом и передается через укусы комаров.