В Москву пришла климатическая зима

Впервые в нынешнем ноябре дневная и ночная температуры воздуха в Москве будут отрицательными. И в ближайшую неделю потепления (выше нуля) ждать не стоит. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, климатическая зима наступает в столичном регионе, когда температура воздуха становится устойчиво отрицательной. Так, утром и вечером в четверг на термометрах будет -5...-7 градусов, по области до -8. А днем потеплеет до -3.

Осадков не ожидается. Более того, синоптики прогнозируют солнечную погоду. А вот атмосферное давление останется высоким и составит 760 мм ртутного столба. Порывы ветра - до 12 м/с.

Как гласят народные приметы, если на Михайлов день ясная погода, жди морозной зимы. Кстати, самым теплым день 21 ноября был в 1963 году. Тогда воздух прогрелся до +9,6 градуса. А в 1890 году отмечались морозы: -24,4 градуса.