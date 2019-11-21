В Сирии пять человек погибли при атаке турецких беспилотников

Беспилотные летательные аппараты турецких ВВС в среду нанесли удары по окрестностям города Телль-Абъяд на севере провинции Ракка в Сирии. Об этом сообщило сирийское информационное агентство SANA.

По его данным, в поселке Крунфуль жертвами атаки стали пять человек, в числе которых двое детей. Все погибшие находились в автомобиле, по которому была выпущена ракета. Информация о пострадавших и разрушениях поступает также из других районов, подвергшихся налету беспилотников, пишет ТАСС.

Ранее государственный телеканал Syria TV сообщил, что террористы "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) обстреляли жилой квартал города Алеппо. Погибших нет. В ответ армия Сирии нанесла удары по позициям боевиков в районе Рашидин.