Жилой квартал Алеппо подвергся обстрелам боевиков

Террористы "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) обстреляли в среду артиллерийскими снарядами сирийский город Алеппо. По данным государственного телеканала Syria TV, на жилой квартал упали не менее пяти снарядов.

Сообщается только о разрушениях, пострадавших нет. В ответ армия Сирии нанесла удары по позициям боевиков в районе Рашидин, сообщает РИА Новости, ссылаясь на радиостанцию Sham FM. Есть данные о том, что террористам нанесен значительный материальный ущерб.

Боевики уже не раз обстреливали Алеппо за последнее время. Неделю назад в результате очередной атаки погибла шестилетняя девочка.