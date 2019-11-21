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Рубрика: Общество

ВЦИОМ: Большинство граждан считают, что России нужна партия власти

Текст: Айсель Герейханова
Россияне уверены, что стране необходима партия власти. При этом она должна нести большую ответственность перед избирателями, чем другие политические силы. Такие выводы приводятся в совместном исследовании ВЦИОМ и Института развития парламентаризма "Прекрасная "Единая Россия" будущего". Оно приурочено к съезду партии "Единая Россия", который пройдет в эту субботу.

Авторы исследования напоминают, что, начиная с середины 1990-х годов в современном российском политическом языке прочно утвердился термин "партия власти". Так, впервые "партией власти" стали называть общественно-политическое движение "Наш дом - Россия", которое возглавлял премьер-министр Виктор Черномырдин. Позже такое определение использовалось в отношении "Единства" и "Отечества". И уже после их объединения этот термин прочно закрепился за партией "Единая Россия".

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По данным исследования, почти две трети граждан (63%) уверены, что партия власти в России есть. Еще 66% считают, что она нужна стране. Причем такой позиции придерживаются как сторонники, так и противники власти. "Распределение по этому вопросу пропорционально совпадает среди электоратов всех политических сил: от "Единой России" до непарламентской оппозиции", - отмечают авторы исследования.

Отдельно обозначена тема ответственности перед избирателями. Так, при опросе большинство граждан (69%) утверждают, что партия власти должна нести ответственность за действия не только своих членов, но и всех госчиновников независимо от их партийной принадлежности. Это значит, что электоральные рейтинги партии власти зависят в итоге от отношения населения ко всему государственному аппарату, а не только от собственной партийной деятельности. Кроме того, практически каждый опрошенный (90%) согласен с тем, что партия власти должна нести большую ответственность перед избирателями, нежели другие политические партии.

Расходятся мнения граждан по вопросу о сменяемости партии власти. Так, среди сторонников президента в пользу несменяемости высказались 49% от числа опрошенных, а среди противников - только 11%. Интересно при этом, что даже среди сторонников "Единой России" каждый четвертый считает полезным периодическую смену партии власти.

Фото: iStock
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Авторы исследования полагают, что в обществе существует запрос на изменение и обновление изнутри системы, без смены власти в результате поражения одной политической силы и победы другой. Поэтому выделены два тренда, с одной стороны - запрос на перемены, с другой - внутреннее табу на любые социальные потрясения и революционные изменения. "Это особенно заметно в разнице ответов на этот вопрос у мужчин и женщин. Среди мужчин периодическую смену партии власти поддерживают 57% против 30%, среди женщин - 46% против 42%", - указывают авторы исследования.

Непосредственно от "Единой России" граждане ждут более тесного взаимодействия с населением (43%), омоложения состава партии (23%), обновления руководства партии (18%).

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ
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