ВЦИОМ: Большинство граждан считают, что России нужна партия власти

Россияне уверены, что стране необходима партия власти. При этом она должна нести большую ответственность перед избирателями, чем другие политические силы. Такие выводы приводятся в совместном исследовании ВЦИОМ и Института развития парламентаризма "Прекрасная "Единая Россия" будущего". Оно приурочено к съезду партии "Единая Россия", который пройдет в эту субботу.

Авторы исследования напоминают, что, начиная с середины 1990-х годов в современном российском политическом языке прочно утвердился термин "партия власти". Так, впервые "партией власти" стали называть общественно-политическое движение "Наш дом - Россия", которое возглавлял премьер-министр Виктор Черномырдин. Позже такое определение использовалось в отношении "Единства" и "Отечества". И уже после их объединения этот термин прочно закрепился за партией "Единая Россия".

По данным исследования, почти две трети граждан (63%) уверены, что партия власти в России есть. Еще 66% считают, что она нужна стране. Причем такой позиции придерживаются как сторонники, так и противники власти. "Распределение по этому вопросу пропорционально совпадает среди электоратов всех политических сил: от "Единой России" до непарламентской оппозиции", - отмечают авторы исследования.

Отдельно обозначена тема ответственности перед избирателями. Так, при опросе большинство граждан (69%) утверждают, что партия власти должна нести ответственность за действия не только своих членов, но и всех госчиновников независимо от их партийной принадлежности. Это значит, что электоральные рейтинги партии власти зависят в итоге от отношения населения ко всему государственному аппарату, а не только от собственной партийной деятельности. Кроме того, практически каждый опрошенный (90%) согласен с тем, что партия власти должна нести большую ответственность перед избирателями, нежели другие политические партии.

Расходятся мнения граждан по вопросу о сменяемости партии власти. Так, среди сторонников президента в пользу несменяемости высказались 49% от числа опрошенных, а среди противников - только 11%. Интересно при этом, что даже среди сторонников "Единой России" каждый четвертый считает полезным периодическую смену партии власти.

Авторы исследования полагают, что в обществе существует запрос на изменение и обновление изнутри системы, без смены власти в результате поражения одной политической силы и победы другой. Поэтому выделены два тренда, с одной стороны - запрос на перемены, с другой - внутреннее табу на любые социальные потрясения и революционные изменения. "Это особенно заметно в разнице ответов на этот вопрос у мужчин и женщин. Среди мужчин периодическую смену партии власти поддерживают 57% против 30%, среди женщин - 46% против 42%", - указывают авторы исследования.

Непосредственно от "Единой России" граждане ждут более тесного взаимодействия с населением (43%), омоложения состава партии (23%), обновления руководства партии (18%).