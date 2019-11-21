Власти США потребовали от университетов отчитаться о контактах с РФ

Министерство образования США потребовало от Массачусетского технологического института и Университета Мэриленда отчитаться обо всех контактах с зарубежными партнерами. Соответствующее письмо было размещено на сайте Федерального реестра, где публикуются все официальные документы правительства США.

В нем отмечается, что министерство озабочено тем, что в имеющихся у него данных могут быть "не полностью отражены все подарки и контракты, имеющие иностранное происхождение". Вузам предоставили 30 дней на то, чтобы восполнить недостающую информацию. Примечательно, что речь идет не только о последнем времени, когда США стали вести более агрессивную санкционную политику, а о периоде с 2010 года. Вузы обязали предоставить все документы, электронные письма, записи телефонных переговоров, фотографии, чеки и т.д.

Среди структур, вызвавших обеспокоенность властей США, перечислены правительство РФ и ряд российских компаний, в том числе Фонд "Сколково" и "Лаборатория Касперского". Впрочем, это же касается властей Китая, Саудовской Аравии, Катара, некоторых компаний их этих стран, таких как Huawei, ZTE, Saudi Aramco.