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21.11.2019 05:50
Рубрика: В мире

Военная полиция РФ обосновалась на бывшей американской базе в Сирии

Военная полиция РФ расположилась на покинутой американской базе "Сиррин" на севере Сирии вблизи сирийского населенного пункта Метрас. Военнослужащие сопровождают колонны гуманитарной помощи.

Фото: Из личного архива Вячеслава Бочарова
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Напомним, в среду, 13 ноября военные США оставили авиабазу в Сирии, которую использовали для снабжения своих войск в регионе. Объект оперативно был взят под охрану российскими подразделениями. Аэродром перешел под контроль правительственных сил Сирии.

В настоящее время там ведутся инженерные работы и обустройство территории для личного состава. Как передает РИА Новости, в ближайшее время численность российских военнослужащих здесь будет увеличена.

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