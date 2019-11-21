Военная полиция РФ обосновалась на бывшей американской базе в Сирии

Военная полиция РФ расположилась на покинутой американской базе "Сиррин" на севере Сирии вблизи сирийского населенного пункта Метрас. Военнослужащие сопровождают колонны гуманитарной помощи.

Напомним, в среду, 13 ноября военные США оставили авиабазу в Сирии, которую использовали для снабжения своих войск в регионе. Объект оперативно был взят под охрану российскими подразделениями. Аэродром перешел под контроль правительственных сил Сирии.

В настоящее время там ведутся инженерные работы и обустройство территории для личного состава. Как передает РИА Новости, в ближайшее время численность российских военнослужащих здесь будет увеличена.