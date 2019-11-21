Врач назвал пять доступных продуктов, повышающих тестостерон

Нормальный уровень тестостерона в организме в том числе связан с улучшением концентрации внимания, памяти, работы сердца. Кроме того, гормон снижает усталость, помогает предотвратить анемию, остеопороз, диабета второго типа и сердечно-сосудистые заболевания.

Также тестостерон способствует увеличению мышечной массы.

По словам испанского диетолога Энкарни Перес, есть пять доступных продуктов, которые способны повысить уровень тестостерона. Первый - это яйца.

- Это отличная пища, которую, согласно последним исследованиям, мы можем употреблять ежедневно. Яйца содержат витамин D, который повышает выработку тестостерона, - отметил диетолог.

Также в список попали чеснок, авокадо, орехи, брокколи.