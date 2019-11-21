Врач назвал пять доступных продуктов, повышающих тестостерон

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Нормальный уровень тестостерона в организме в том числе связан с улучшением концентрации внимания, памяти, работы сердца. Кроме того, гормон снижает усталость, помогает предотвратить анемию, остеопороз, диабета второго типа и сердечно-сосудистые заболевания.
Также тестостерон способствует увеличению мышечной массы.
По словам испанского диетолога Энкарни Перес, есть пять доступных продуктов, которые способны повысить уровень тестостерона. Первый - это яйца.
- Это отличная пища, которую, согласно последним исследованиям, мы можем употреблять ежедневно. Яйца содержат витамин D, который повышает выработку тестостерона, - отметил диетолог.
Также в список попали чеснок, авокадо, орехи, брокколи.