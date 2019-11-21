Редкое заболевание превратило глаза мужчины в "Око Саурона"

Синдром пигментной дисперсии превратил глаза 44-летнего американца, а точнее их радужку, которая при направлении света в нее становилась огненной, во Всевидящее Око Саурона, зловещий символ могущества из трилогии Толкиена "Властелин колец".

Подвинься, темный властелин Мордора. В городе появилось новое пылающее око! Техасские врачи столкнулись лицом к лицу с темным, берущим за живое, глазом, зрачок которого выглядит объятым пламенем, - так начинается заметка американского портала Ars Technica о необычном заболевании 44-летнего мужчины.

Издание New England Journal of Medicine в своем отчете говорит о том, что у мужчины периферические щелевидные дефекты радужки. У него диагностировали синдром пигментной дисперсии глаза. Отмечено, что заболевание считается довольно редким, и наиболее часто встречается у людей с близорукостью в возрасте от 20 до 40 лет.

Мужчина переехал в новый район и пришел в клинику, чтобы стать ее новым пациентом. Он пришел на прием офтальмолога, хотя никаких особых жалоб у него не было. Он рассказал о семейном анамнезе глаукомы. Также он принимал лекарства, который предыдущий врач прописал ему от повышенного внутриглазного давления. При измерении давления на приеме у нового доктора выяснилось, что показатели стали немного выше нормального диапазона.

Врачи направили в глаза мужчины свет и увидели "огненное" кольцо вокруг радужной оболочки - мышечную структуру, которая контролирует количество света, которое попадает на сетчатку. Жуткое свеченение указывает на то, что пигмент в радужной оболочке осел, позволяя проходить свету через нее.

Так у него диагностировали синдром пигментной дисперсии. Он возникает, когда гранулы пигмента, которые обычно прилипают к задней стороне радужки, отслаиваются в прозрачную, водянистую жидкость, которая омывает переднюю часть глаза. Высвобождаясб, пигменты могут идти дальше, чтобы закупорить дренажную систему глаза, что приводит к повышению внутриглазного давления. Это, в свою очередь, может повредить зрительный нерв.

Американцу провели лазерную процедуру, чтобы облегчить дренаж и понизить давление, он продолжил принимать капли для понижения давления.