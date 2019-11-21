В этом году часовой мир отмечает 50-летие калибра El Primero - первого в мире автоматического хронографа. Представленный в 1969 году, он практически полвека сохранял за собой статус самого точного и надежного серийного механизма хронографа с автоподзаводом, способного измерять десятые доли секунды.

Впрочем, это неудивительно, учитывая, что мануфактура Zenith за всю свою историю получила 2333 хронометрических приза - больше, пожалуй, нет ни у кого.

Обычно названиями часовых механизмов, в отличие от названий моделей, интересуются только профессионалы. С El Primero, не случайно имеющим такое амбициозное название ("Первый"), произошло иначе. Как только в 1969 году был анонсирован выход этого калибра хронографа с автоподзаводом, оснащенные им часы стали объектом желания коллекционеров.

Какие же особенности позволили El Primero занять лидирующие позиции в индустрии? Во-первых, высокая частота колебаний узла баланса - 36 000 полуколебаний в час, что оказалось достаточным для точности хронографа до 1/10 секунды, что было для того времени почти фантастикой. Кроме того, механизм с колонным колесом (этой деталью, в отличие от кулачковой системы, оснащались престижные модели) и система автоподзавода, обеспечивающая запас хода до 50 часов - при такой высокой частоте, потреблявшей много энергии, это был весьма впечатляющий показатель. В итоге название El Primero оказалось на слуху не меньше, чем имя создавшей его марки Zenith.

Каждое последующее десятилетие привносило в историю механизма новые штрихи: El Primero работал внутри таких моделей Zenith, как Rainbow Flyback и ChronoMaster, а с 1988 по 2000 год даже внутри легендарных часов другой уважаемой марки - Rolex Cosmograph Daytona.

В этом году, в связи с юбилеем, механизм El Primero возвращается в линии часов Revival. Zenith El Primero A384 Revival - это исторически точная реконструкция 1969 года, но оснащенная последней версией знаменитого калибра (El Primero 400). А серия A386 Revival, выполненная из трех видов золота и выпущенная ограниченным тиражом, рассчитана на коллекционеров.

Но Zenith не только обращается к прошлому - он смотрит в будущее: в 2017 году мануфактура запустила линию Defy El Primero 21, "часы 21 века". По сравнению со своим предшественником этот механизм работает с увеличенной в 10 раз частотой - 360 000 пк/час, что позволяет достичь точности показаний до 1/100 секунды. Центральная стрелка за секунду делает полный оборот вокруг циферблата - в это сложно поверить, пока не увидишь. Но почему бы не представить, что однажды El Primero сможет отобразить даже 1/1000 секунды?