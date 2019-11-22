Аэропорт Одессы отложил рейсы из-за ЧП с посадкой борта Turkish Airlines

Международный аэропорт Одессы работает в пятницу с существенными ограничениями из-за ЧП, произошедшего во время посадки самолета Turkish Airlines, сообщается на официальном сайте аэрогавани.

В четверг вечером Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Стамбула, совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы. Из-за сильного ветра пилотам не удалось посадить самолет с первого раза. Во время второй попытки при касании полосы у машины подломилась передняя стойка шасси. На борту находились более 100 человек, пострадавших нет.

В результате инцидента оказались задержаны десятки рейсов. Аэропорт закрыли до 18.00 по местному времени. В данный момент на место ЧП прибыла команда турецких техников, которым предстоит оценить состояние поврежденного лайнера и провести анализ полученных им механических повреждений.

Это уже второе авиапроисшествие за сутки в аэропорту Одессы. Ранее у частного самолета Gulfstream на взлете подломилась передняя стойка шасси.