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22.11.2019 20:33
Рубрика: Происшествия

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО "Космос" Андрея Чернякова

Текст: Иван Егоров

В Россию из Польши экстрадирован бывший владелец и глава строительной корпорации НПО "Космос" Андрей Черняков, обвиняемый в мошенничестве на сумму почти 17 млрд рублей.

Как сообщил обозревателю "РГ" официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, в пятницу по требованию Генеральной прокуратуры России, компетентные органы Польши экстрадировали в Россию гражданина РФ Андрея Чернякова. На Родине он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, мошенничестве в сфере кредитования и невыплате зарплаты своим работникам.

Экс-главу подмосковной Балашихи подозревают в мошенничестве

По версии следствия, в 2011 году Черняков в рамках исполнения ранее подписанного инвестиционного контракта заключил соглашение на строительство многофункционального комплекса академии Дзюдо России между администрацией Звенигорода и некоммерческим партнерством "Национальный союз ветеранов дзюдо". Черняков получил более 28 млн рублей на расчетный счет "НПО Космос". При этом, по данным следствия, строительство не завершил и подделал акты о приемке выполненных работ. Полученные же средства он похитил их и распорядился ими по своему усмотрению.

Также Андрея Чернякова обвиняют в том, что он похитил 14 млрд рублей "Банка Москвы", выданных в качестве целевого кредита на выполнение госконтракта. Деньги, в частности, были выделены на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве.

Кроме того, с 2013 по 2014 годы Черняков не выплачивал в полном объеме заработную плату своим работникам. Общая сумма долга превысила 183 млн рублей. Причем в этот же период бывший руководитель НПО "Космос" похитил со счетов возглавляемой им организации более 2 млрд 885 млн рублей и перевел их на расчетные счета аффилированных предприятий, якобы в счет погашения задолженности по поставке товаров и выполненных работ.

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Поскольку Черняков скрылся от органов предварительного следствия, он был объявлен в международный розыск.

Сначала Черняков скрывался от российского правосудия в Лондоне. Но после того Высокий суд Лондона осудил его за неуважение к британскому правосудию, беглый бизнесмен перебрался в Германию, а оттуда уже в Польшу.

В декабре 2017 года по ордеру Интерпола его задержали в аэропорту Варшавы, откуда он собирался улететь в Киев. После этого Генпрокуратура России направила в Варшаву запросы о его выдаче. Два года в Польше шло судебное разбирательство по вопросу выдачи беглого российского бизнесмена и как итог - в ноябре польской суд согласился с просьбой российской прокуратуры и принял окончательное решение о его выдаче.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Генпрокуратура
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