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22.11.2019 21:40
Рубрика: Происшествия
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Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Текст: Наталья Козлова

Разбираться с нарушениями закона главы подмосковного города начали следователи Второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области. Они уже предъявили обвинение главе Чехова в мошенничестве в особо крупном размере, с использованием служебного положения (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Экс-главу подмосковной Балашихи подозревают в мошенничестве
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В СК фамилию задержанной традиционно не назвали, но речь по всей видимости идёт о Марине Кононовой. Суд отправил ее под домашний арест на 1 месяц и 7 суток, до 29 декабря. В СК уточнили, что уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ России и ГУ МВД России по Московской области.

Как объяснила корреспонденту "РГ" представитель СК по Московской области Ольга Врадий, следствие полагает, что "в результате преступных действий главы Чехова из муниципальной собственности незаконно исчез объект недвижимого имущества - здание общей площадью 330 кв.м и кадастровой стоимостью больше 7 млн 300 тыс. рублей".

На допросе Кононова вину признала. В СК уверяют, что они "закрепляют доказательственную базу" и проверяют чиновницу на "причастность к совершению иных аналогичных преступлений".

Про здание о котором идёт речь в обвинении, первый заместитель руководителя Главного Следственного управления СК по Московской области Александр Щеголихин рассказал следующее:

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С 2008 по 2013 годы обвиняемая использовала данный объект недвижимости через аффилированных лиц, у которых помещение находилось в аренде. В 2018 году путем предоставления обвиняемой подложных документов в регистрационные органы, произошло отчуждение муниципального имущества и передача его в собственность третьему лицу, который является ее родственником.

За последние два дня СК по Московской области уже второй раз возбуждает дела по действиям чиновников. До Чехова возбудили дело по факту мошенничества при строительстве многоквартирных домов в Балашихе.

Следователи проверили заявления жителей Балашихи. Горожане пришли на личный прием к Александру Бастрыкину и пожаловались на местных чиновников.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Вот что успели выяснить следователи. В 2003 году бывший глава Балашихинского района Владимир Самоделов принял решение о признании 15 домов в Балашихе непригодными для проживания, об их сносе, расселении жильцов и постройке новых домов силами застройщика "Мособлкапстрой".

В СК объяснили: по контракту с застройщиком на постройку 6 домов фирме был предоставлен участок площадью 0,6155 га кадастровой стоимостью более 45 млн рублей. Но на участке "Мособлкапстрой" построил только один многоквартирный дом. И вся цепочка по расселению рухнула. Вот как это получилось.

По договору между администрацией и застройщиком городу должны были передать от 12 до 50 процентов квартир в построенных застройщиком шести домах.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Схема была проста: людей из старого дома переселяют в новый, их старый дом рушат и на его месте возводят следующий дом, куда въезжают переселенцы, и так далее. Но в действительности был построен лишь один дом, и все квартиры в нем застройщик продал, ничего не отдав городу. К дальнейшему строительству еще пяти домов по контракту застройщик не приступил. Так что больше никого не расселяли.

По подсчётам СК, государству в лице администрации Балашихи причинен ущерб в размере не менее 63 млн рублей.

Следствие будет разбираться и с фирмой, и с местными чиновниками.

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