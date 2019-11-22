Лжеколлекторы угрожали должникам физической расправой

Проблема возврата долгов в очередной раз повлекла возбуждение уголовного дела. Двое жителей Северного Кавказа решили самостоятельно собрать деньги с жителей Подмосковья, представляясь работниками коллекторского агентства.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что эти лжеколлеторы с марта по сентябрь 2019 года звонили с различных номеров на мобильные телефоны гражданина и его родственников. Они угрожали физической расправой и требовали возврата денежного долга по кредитному обязательству. Кроме того, на стены домов они нанесли надписи с оскорблениями в адрес должников.

Задержали их сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области. Полицейские в ходе обысков изъяли мобильные телефоны, банковские карты, электронные базы данных клиентов микрофинансовых организаций, баллончики с краской, компьютеры, оргтехнику и уже готовые листовки с оскорблениями и угрозами. Задержанным вменяется вандализм и самоуправство.

Суд избрал для задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу. У полиции есть информация, что они могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений на территории Подмосковья. Пока продолжается предварительное расследование.