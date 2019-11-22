В Курске вторая авария за сутки оставила без тепла 20 тысяч человек

В Курске вторая за сутки коммунальная авария оставила без тепла 20 тысяч человек. Еще около 18 часов вечера в соцсетях стала появляться информация о прорыве теплосети в районе улицы Студенческой. Автомобилисты снимали огромную пробку: машины были вынуждены ехать в клубах пара, по дороге, где горячая вода моментально застывала в ледяную корку.

В ГУ МЧС по региону посчитали, что в зону отключения тепла попали 159 многоэтажек, а также две школы и два детсада, колледж, три поликлиники и Юго-Западный госуниверситет. Напомним, первый за сутки прорыв устранили утром, причем в зону отключения вновь попала и часть домов, пострадавших изначально.

В областной администрации отметили, что держат ситуацию на контроле. На месте аварии работают 28 сотрудников ремонтных бригад и семь единиц техники поставщика тепла - компании "Квадра". На улицах в зоне подтопления работают дорожники: они обрабатывают заледеневшую проезжую часть пескосмесью.