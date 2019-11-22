В Липецке завели дело из-за подростков на показе "Джокера"

Заместитель директора кинотеатра в Липецке стал фигурантом административного дела после того, как двое подростков беспрепятственно купили билеты и прошли в кинозал, где показывали фильм "Джокер". Напомним, картина содержит сцены насилия и ненормативную лексику, а на афишах кинотеатров анонсировалась с пометкой "18+".

В прокуратуре Липецкой области сообщили, что информацию о просмотре детьми этого фильма сотрудники ведомства проверили вместе с инспектором отдела по делам несовершеннолетних, в результате факт подтвердился.

Законодательством "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" запрещается допускать к просмотру подобных фильмов несовершеннолетних, а если у продавца билетов или контролирующего вход в зал есть сомнения в возрасте зрителя, он вправе потребовать документы.

В прокуратуре напомнили, что нарушение влечет штраф - для граждан от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц - от 20 до 50 тысяч рублей. Предпринимателей и компании-юрлица могут также обязать приостановить свою деятельность до 90 дней.