В Красноярском крае автобус с пассажирами упал с моста

В Енисейском районе Красноярского края пассажирский автобус попал в ДТП. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное МВД, транспортное средство съехало с моста на дороге Енисейск-Пировское и упало на берег реки Тюмениха.

По данным ведомства, в момент аварии в салоне автобуса находились 17 человек, включая водителя. В результате падения пострадали четыре человека. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое. Как уточняет РИА Новости, остальные отделались ушибами.

Сообщается, что водитель автобуса не справился с управлением. Машина упала на бок. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.