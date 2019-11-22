Десять машин столкнулись на скоростной магистрали под Петербургом

На границе Петербурга и Ленинградской области на участке Кольцевой автодороги столкнулись десять легковых автомобилей. Вертолет санавиации доставил в больницу двух человек.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, травмы средней степени тяжести получили 35-летняя женщина и 11-летняя девочка. Обе они находились в автомобиле Audi.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, они выясняют все обстоятельства случившегося.

Автомобилисты жалуются на пробки в районе Шафировского и Ириновского проспектов в Петербурге, движение на севере КАД затруднено.