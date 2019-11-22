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22.11.2019 14:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге бывшего главу "Водоканала" отправили под домашний арест

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге Куйбышевский районный суд отправил под домашний арест Евгения Целикова, он с 2016 года возглавлял "Водоканал" Северной столицы и сейчас подозревается в крупном мошенничестве.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, на судебном заседании сам Целиков просил не отправлять его под арест, а следователь выступал за то, чтобы отправить подозреваемого в СИЗО. Суд избрал компромиссный вариант, под домашним арестом Целиков пробудет до 19 января.

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Бывшего руководителя "Водоканала" подозревают в том, что он вместе с группой пока неизвестных граждан завладел примерно миллиардом рублей.

В следствии полагают, что ГУП заключил договор энергоснабжения с фирмой ООО "Развитие и Инвестиции". В рамках этого соглашения почти три года шла продажа электрических мощностей. Само по себе это не было нарушением, но только цифры в счетах-фактурах и актах приема-передачи электроэнергии оказались сильно завышены. Тем не менее, "Водоканал" исправно платил по счетам. В следствии полагают, что на этом этапе и проходило хищение.

 

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