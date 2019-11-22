Видео: В полиции Сыктывкара мужчина напал на сотрудников с пистолетом

Следственный комитет Республики Коми возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В данном правонарушении подозревается житель Сыктывкара, который попытался напасть с пистолетом ТТ на полицейских. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Все случилось накануне. В дежурную часть Сыктывдинского района патрульно-постовая служба доставила 34-летнего местного жителя. У того случился конфликт с бывшей женой. Полицию вызвала мать женщины, заявившая, что мужчина грозился расправой членам бывшей семьи.

Жителя города доставили в отдел полиции. При проведении досмотра он внезапно выхватил из сумки заряженный пистолет ТТ и направил на сотрудника полиции. Крикнул, что откроет стрельбу. Полицейского спасло в буквальном смысле чудо: у пистолета заклинил затвор. Сотрудники полиции обезоружили мужчину. Все это можно увидеть на видео.

У задержанного изъяли пистолет ТТ, 22 боевых патрона, кастет, штык-нож. В ближайшее время для него изберут меру пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.