В Тюменской области завели дело после похищения трехлетнего мальчика

Тюменский следственный комитет в рамках возбужденного уголовного дела расследует обстоятельства похищения трехлетнего ребенка.

По данным ведомства, 19 ноября его мать приехала к мужу, но не нашла там своего сына. Позднее выяснилось, что его в неизвестном направлении увезла сожительница ее экс-супруга.

Правоохранители оперативно нашли малыша: он оказался в Ишиме, к счастью, жив и невредим.

В отношении 33-летней подозреваемой завели дело по п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение). Расследование продолжается.