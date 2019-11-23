Мошенники нанесли России ущерб в 500 миллиардов рублей

Статистика российского МВД подсчитала ущерб, который нанесла преступность стране в нынешнем году. Цифры опубликованы на официальном сайте ведомства. За девять месяцев государство потеряло 491,7 миллиарда рублей, что на 17,2 процента выше показателей за аналогичный период 2018 года. Кстати, год еще не закончился, и сумма ущерба может значительно возрасти.

Характерно, что львиная доля - почти 93 процента ущерба - приходится на преступления, совершенные в городах и поселках городского типа.

В МВД считают, что наибольший ущерб приносят экономические преступления, они обошлись стране в 360 миллиардов рублей. Из данных статистики ведомства следует, что 39 процентов таких преступлений совершаются в сфере экономической деятельности, более 37 процент - против собственности, еще 15 процентов связаны с коррупцией.