Аварию на теплотрассе в Курске пообещали устранить к вечеру

Начать подачу тепла в дома 20 тысяч жителей Курска после коммунальной аварии планируют в 18 часов. Об этом заявил мэр города Виктор Карамышев. Напомним, что накануне около 17 часов в районе улицы Студенческой из-за прорыва трубопровода кипяток лился по дороге, окутывая клубами пара вставших в пробку автомобилистов. Эта авария стала второй за сутки, при этом в зону отключения тепла попала и часть пострадавших ранее многоэтажек.

Всю ночь на месте аварии работали бригады компании "Квадра" - поставщика тепла. Они откачивали воду из тепломагистрали. Тем временем температура воздуха в Курске опустилась до 7-9 градусов ниже нуля. Дорожники обрабатывали заледеневшие потеки пескосмесью. Часть домов удалось подключить к теплу по резервной схеме, в результате теперь холодные батареи не в 159, а в 149 домах.

- На данный момент температура в квартирах от 20 до 16 градусов тепла, - отметил Карамышев. - Мы собрали руководителей управляющих компаний, нудно, чтобы они сообщили людям сроки восстановительных работ, а также обеспечили пусконаладочные работы на всех домах. Чтобы они прошли практически одновременно, мы готовы дать бригады других управляющих компаний.

Управляющий директор филиала ПАО "Квадра" - "Курская генерация" Александр Воронин добавил, что сейчас сотрудники компании делают все возможное, чтобы минимизировать сроки отключения тепла. Кроме того, после обследования проблемного участка сети выяснилось, что необходимо заменить часть трубопровода, чтобы избежать дальнейших аварий.

Пока же, по словам Виктора Карамышева, жителей остывших домов посещают социальные работники, спрашивают, не нужна ли помощь одиноким людям.

- У нас заготовлено порядка 300 масляных радиаторов, - сказал мэр. - И мы будем предоставлять их тем, кто в этом нуждается. Обращаться нужно в управляющую организацию.