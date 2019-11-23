Полиция со стрельбой задержала угонщика "Жигулей" в Москве

Сегодня днем столичной полиции пришлось со стрельбой задерживать угонщика "Жигулей". Как информирует РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по Москве, инцидент произошел на 35-м километре МКАД.

На неоднократные законные требования полицейских остановиться водитель не реагировал, продолжая движение. Тогда правоохранители начали стрелять, чтобы убедить предполагаемого угонщика остановиться.

В результате ВАЗ-2107 был остановлен. Пострадавших нет. Проводится доследственная проверка.

Некоторые СМИ также сообщили, что "Жигули", уходя от погони, протаранили семь машин, но официально эта информация не подтверждена.