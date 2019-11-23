Учительница принесла муляж взрывного устройства в Московский зоопарк, сообщает ТАСС.

В пятницу у пруда на территории столичного зоопарка нашли предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. "Сотрудники полиции обнаружили там банку с проводами. Она была обследована с применением служебной собаки. Выяснилось, что данный предмет опасности не представляет", - заявили в полиции.

Как выяснилось, муляж взрывного устройства принесла школьная учительница. Она собиралась обучить своих учеников поведению при обнаружении подобных предметов, но не проинформировала об этом администрацию зоопарка. В результате ее задержали доставили в отдел полиции, теперь ей придется заплатить штраф.