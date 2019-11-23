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23.11.2019 05:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Возле Курильских островов произошло землетрясение

Текст: Юрий Батин

В субботу утром рядом с Курильскими островами произошло землетрясение магнитудой 5,2.

У берегов Камчатки произошло землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в 161 километре юго-западнее Курильска, где проживают около 1,7 тысячи человек. Очаг землетрясения находился на глубине 38,4 километра, сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Тревога цунами не объявлялась. Информация о возможных разрушениях и пострадавших на настоящий момент не поступала. В Главном управлении МЧС РФ по Сахалинской области по состоянию на 9.00 происшествия социально значимого характера на контроле не значатся.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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