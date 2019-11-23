В Удмуртии в ДТП со "скорой" погибли фельдшер и пациент

Фото: первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии

В Удмуртии накануне вечером "ГАЗель" столкнулась с автомобилем скорой помощи. Об этом "РГ" сообщил начальник первого отдела Управления ГИБДД МВД по республике Вениамин Вычужанин.

Авария произошла на трассе Елабуга-Пермь в Якшур-Бодьинском районе. 28-летний водитель ГАЗели выехал на полосу встречного движения, где в этот момент ехала "скорая".

В результате столкновения на месте погибли фельдшер 1988 года рождения и 59-летняя пациентка. Водителя "скорой" и женщину, сопровождавшую пациентку, в тяжелом состоянии госпитализировали.

По предварительной информации, виновник аварии уснул за рулем.