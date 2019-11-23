Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла

Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области. Машина, в которой он находился вместе с супругой, врезалась в грузовик.

Как сообщает ТАСС, жена градоначальника, Лариса Карих, скончалась на месте. Эти данные подтвердил агентству источник в правоохранительных органах.

Сам Юрий Карих пострадал в ДТП и доставлен в больницу. Как рассказали в органах власти региона, сначала мужчина отказывался от госпитализации, но на ней настояли его дети. Выяснилось, что у мэра - ушиб грудной клетки, по предварительным сведениям, его состояние не вызывает опасений.