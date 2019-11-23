В Сочи нашли мертвой 23-летнюю следователя полиции

В Сочи правоохранители проводят проверку по факту смерти 23-летней девушки, служившей в районном отделении полиции города-курорта. Об этом сегодня сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"По данному факту проводится служебная проверка", - сообщили корреспонденту "РГ" в ведомстве.

Известно, что девушка этим летом окончила университет МВД. По предварительной версии, она могла покончить с собой.

Проверку по факту случившегося проводят и сотрудники краевого управления СК. Сейчас назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.