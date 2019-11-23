Видео: Дон и Таганрогский залив обмелели из-за ураганного ветра

Река Дон, а также Таганрогский залив сильно обмелели из-за ураганного ветра. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении МЧС России.

Вода в Дону и Таганрогском заливе значительно отступила от привычной отметки. Так, по данным морских портов Азовского моря за последние два дня ее уровень упал до отметки более двух с половиной километра.

То же самое происходит и в реке Дон. С ростовской набережной видны оголенный песок на расстоянии примерно в один километр там, где всегда была вода.

Кроме того, по информации МЧС, в результате стихии (порывы ветра доходят в регионе до 20 метров в секунду), температура воздуха понизится на шесть-десять градусов. Все службы работают в повышенной готовности.