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24.11.2019 09:18
Рубрика: В мире

1,2 миллиарда сведений о пользователях обнаружено на хакерском сервере

Текст: Андрей Васильев
1,2 миллиарда записей пользователей было обнаружено в интернете на одном сервере, сообщает издание Wired. Эту базу данных с информацией на пользователей обнаружил американский эксперт по кибербезопасности Винни Тройя. В открытой базе данных оказались сведения из профилей пользователей ресурсов Facebook, Twitter, LinkedIn и сервиса Github.

В частности, в сети оказались доступны 50 миллионов номеров телефонов пользователей, 622 миллиона адресов электронной почты и данные об их работе.

По словам Тройи, все эти сведения легко можно найти на данном незащищенном сервере, содержащем 4 терабайта личной информации. Хотя эта "коллекция" впечатляет своим огромным объемом, данные не включают конфиденциальную информацию, такую как пароли, номера кредитных карт или номера социального страхования. Пока неизвестно, кто стоит за данной базой данных, но, по предположению эксперта, хакеры наполняли ее годами. "Впервые я увидел, как все эти профили в социальных сетях были собраны и объединены с информацией профиля пользователя в единую базу данных такого масштаба. С точки зрения злоумышленника, вероятно, цель состоит в том, чтобы выдавать себя за других людей или воровать их учетные записи. У вас есть имена, номера телефонов и URL-адреса соответствующих учетных записей. Это много для того, чтобы начать реализовывать эти замыслы", - отметил эксперт.

Фото: Dusanpetkovic / iStock
Эксперты: "Умная" техника часто становятся добычей хакеров

IP-адрес сервера просто отслеживались в облачных сервисах Google, поэтому Тройя не знает, кто накопил данные, хранящиеся там. По его словам, сервер было легко найти и получить к нему доступ.

Тройя передал данную информацию в ФБР, и спустя несколько часов эта нелегальная база данных была заблокирована.

Напомним, в марте прошлого года года Facebook оказался в центре скандала. СМИ стало известно об утечке данных 87 миллионов пользователей через компанию Cambridge Analytica. В июле конгресс США сообщил, что Facebook делился данными пользователей с 52 компаниями. В этой связи глава компании Марк Цукенберг был вызван в конгресс для дачи показаний, а корпорация был оштрафована на огромную сумму.

Харрисон Ван Рипер, аналитик по стратегии и исследованиям в сфере компьютерной безопасности, полагает, что, хотя пароли, номера кредитных карт и правительственные идентификаторы представляют собой наиболее опасную информацию для хакеров, важно не недооценивать значимость всех вспомогательных данных, которые помогают им подделывать профили пользователей.

В мире США Хакерские атаки
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