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67-летнего Микки Рурка уличили в романе с очередной юной россиянкой

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    24.11.2019, 14:15
Текст:   Олег Усков

В то время как Джонни Депп расстался с молодой российской подругой, его более зрелый коллега Рурк вновь поступил с точностью до наоборот.

Фото: youtube.com/ Lindemann Official
Видео: вышел клип проекта вокалиста Rammstein Линдеманна с Лободой

Согласно Page Six, 67-летний "красавчик Джонни", американский актер-сценарист-боксер, закрутил роман с некой русской девушкой Ольгой, которая младше артиста в три раза: по разным данным, Ольге от 23 до 26 лет.

По сведениям издания, пару на днях засекли за посиделками в одной из ресторанов Нью-Йорка, при этом Рурк выглядел "как футуристический ковбой" и проявлял к спутнице знаки внимания самого недвусмысленного толка. В то время как инсайдер охарактеризовал для издания россиянку как "очень близкую подругу" Микки.

При этом стоит напомнить, что и предыдущие пассии актера были молодыми и русскими - речь про модель Анастасию Макаренко, на которой Микки едва не женился, и танцовщицу Ирину Коряковцеву.

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