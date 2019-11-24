67-летнего Микки Рурка уличили в романе с очередной юной россиянкой

В то время как Джонни Депп расстался с молодой российской подругой, его более зрелый коллега Рурк вновь поступил с точностью до наоборот.

Согласно Page Six, 67-летний "красавчик Джонни", американский актер-сценарист-боксер, закрутил роман с некой русской девушкой Ольгой, которая младше артиста в три раза: по разным данным, Ольге от 23 до 26 лет.

По сведениям издания, пару на днях засекли за посиделками в одной из ресторанов Нью-Йорка, при этом Рурк выглядел "как футуристический ковбой" и проявлял к спутнице знаки внимания самого недвусмысленного толка. В то время как инсайдер охарактеризовал для издания россиянку как "очень близкую подругу" Микки.

При этом стоит напомнить, что и предыдущие пассии актера были молодыми и русскими - речь про модель Анастасию Макаренко, на которой Микки едва не женился, и танцовщицу Ирину Коряковцеву.