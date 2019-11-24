Американский посол вновь вмешивается в отношения России и Сербии

Новый посол США в Сербии Энтони Годфри, прибывший в Белград с позиции заместителя главы американской дипломатической миссии в Москве, порекомендовал сербам ориентироваться на ЕС и дистанцироваться от России.

"Европа находится близко, а Китай и Россия - далеко, - заметил дипломат в интервью Радио и телевидению Сербии. - Мне понятен характер особых отношений Сербии с РФ и КНР, они вам важны, Сербия сама принимает решения о выборе своих партнеров, и мы эти решения уважаем".

Следует отметить, что Годфри начал свою деятельность на Балканах с распространения различные выдумок и слухов о негативном влиянии РФ в регионе. "После дипломатической службы в Москве абсолютно уверен в агрессивном поведении России, ее токсичном влиянии и кампании дезинформации, проводимой Москвой в Европе. США прикладывают огромные усилия, чтобы противостоять ей", - указывал он.

Американец до того, как стал заместителем посла США в Москве, значительную часть своей дипломатической карьеры провел на Ближнем Востоке (Турция, Армения, Ирак), а также служил в посольствах в Загребе, Дублине и Минске. Дипломат окончил Калифорнийский университет, говорит на русском, турецком и сербско-хорватском языках. Примечательно, что до прихода в Госдеп он свыше десяти лет отдал американскому флоту. В Москве дипломата причисляли к кураторам внесистемной оппозиции, о чем свидетельствовали его многочисленные встречи с лидерами различных политических и общественных организаций в РФ.

В этой связи особого внимания заслуживают комментарии Энтони Годфри в отношении "шпионского скандала" в Сербии, где якобы оказался замешан и бывший помощник российского военного атташе в Белграде, а также реакции сербского лидера Александра Вучича, который после случившегося обратился к Москве с риторическим вопросом: "Почему?".

"Я поверил ему (Вучичу), когда он сказал, что верит в то, что это действительно случилось, и думаю, что он поставил правильный вопрос: "Почему?". Мне тяжело это понять, поскольку у Сербии и России крепкие отношения, и это не похоже на то, что совершают в таком положении. А мы и раньше спрашивали их (россиян): почему они сделали то, что сделали в Солсбери? Этим вопросом задавались и британские коллеги", - сообщил американец.

На этом фоне в центральном сербском издании "Вечерние новости" в воскресенье появилась примечательная статья под заголовком "Военную машину приводит в движение американская прибыль: половина мира истекает кровью из-за жадности США", в рамках которой эксперты рассказывают о том, как Пентагон проводит тайные операции в 124 государствах мира.

"Планета кровоточит от тридцати ран, где стреляют и умирают противоборствующие стороны. В эти дни Латинская Америка трещит по швам. Помимо Боливии, Эквадора и Чили, очаги тлеют в Бразилии, Перу, Аргентине, Венесуэле и на Кубе. Во всех этих конфликтах замешаны американцы, и, как известно, они неоднократно подтверждали, что их история, по сути, является хронологией войны", - резюмируют сербские журналисты.

Между тем бывший агент ЦРУ Роберт Баер, работавший в Югославии в самый кровопролитный период 1991-1994 годов, дал развернутое интервью изданию WebTribune, поведав миру о "миролюбивой" сущности США. Вот, что разведчик рассказывает о том, почему американское правительство содействовало разрушению Югославии: "Это очень ясно, люди, подстрекавшие к войне и диктовавшие условия мира, теперь владеют компаниями, которые извлекают выгоду из различных минеральных ресурсов и тому подобного! Они просто сделали из вас рабов, ваши люди работают задаром, а эта продукция идет в Германию и Америку... они победители! Вам со временем придется покупать и импортировать то, что вы сами создали, а так как у вас нет денег, то вам придется брать их взаймы, и в этом вся история всех Балкан!"

Примечательно, но ярким подтверждением информации Баера может служить тот факт, что, согласно заключениям аналитиков, перед началом любой военной операции в Пентагоне и ЦРУ заранее просчитывают, какую прибыль можно будет получить после ее завершения. При этом важно, чтобы у власти оказались нужные люди, которые будут бороться за демократию, а заодно допускать до "жирных кусков" своих вчерашних покровителей и защитников. Доказательством такой политики может выступать то, что Мадлен Олбрайт стала владелицей крупнейшего мобильного оператора в Косово, а генерал Уэсли Кларк, командовавший силами НАТО во время бомбардировок Югославии, вкладывает средства в разработку косовских угольных месторождений.

Мнение

В интервью "РГ" историк, профессор философского факультета Белградского университета Милош Кович обратил внимание на важность понимания того, что агрессия Запада против сербов - это всего лишь подготовка к походу на Россию.

"Только теперь, столкнувшись с непримиримой враждебностью Запада, русские и сербы могут понять свою историю, - говорит ученый. - Речь идет не о боли и чувствах, а о холодных фактах, о трезвой оценке реальности. В двух мировых войнах страны Запада были все же разделены; теперь они едины в своем враждебном отношении к нам. В последнее время, правда, фиксируются внутренние противоречия, но чтобы увидеть, к чему это приведет, нам придется подождать. Все, что уже делалось по отношению к сербам последние 30 лет, теперь Запад пытается применить к России. Посмотрите на эти средства массовой информации, антисербскую и антироссийскую истерию, издевательства над нашей историей и нашими жертвами, вербовки и финансирования пятой колонны в наших странах, циничные ложные обещания, наращивания войск на наших исторических территориях или границах, экономические санкции. Это глубоко укоренившиеся культурные предрассудки, проистекающие из самых мрачных основ европейской истории. Важно отметить, что для западников характерна вера в собственную богоизбранность и непогрешимость".