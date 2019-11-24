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Рубрика: Общество

Что изменится в структуре ОГЭ в 2020 году

Текст: Ирина Ивойлова
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) утвердил изменения в ОГЭ-2020. Теперь у учеников будут проверять не только знания, но и умение их применять. Больше всего изменились ОГЭ по обществознанию, истории, физике. Много нового в ОГЭ по математике. Топ-10 изменений в ОГЭ-2020.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

1 . Математика

В задания по математике включен новый блок практико-ориентированных задач 1-5. Какие это задания? Например, дается план участка с домом, баней, гаражом. Для начала требуется рассмотреть и понять план. Надо найти количество плитки, которая необходима для того, чтобы вымостить дорожку от ворот к дому. Затем ученика могут попросить вычислить площадь дома, определить, какое отопление выгоднее для хозяина - газовое или электрическое. Данные для вычислений даются тут же.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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2. Русский язык

Изменено количество заданий с 15 до 9, изменен первичный балл за выполнение работы с 39 до 33. Набрал меньше 15 первичных баллов - двойка. Экзамен теперь состоит из трех частей: сжатое изложение, задания на разные разделы русского языка, сочинение-рассуждение. Для изложения можно будет использовать тексты разных жанров, включая путевые заметки, очерки, рецензии. Объем, который требуется для письменных работ - не меньше 70 слов. Это половинка листка - не так уж и много.

3. Обществознание

Экзамен сильно изменился. И по содержанию, и по структуре. Количество заданий сократилось с 31 до 24. Максимальный первичный балл уменьшился с 39 до 35. Во главе угла - так называемый деятельностный подход. Раньше задания проверяли знание предмета, а теперь - умения ученика. Заданий с выбором ответа стало гораздо меньше (было 20, стало 14). Добавилось задание, где надо суметь прочитать и понять таблицу, задания с развернутым ответом.

На экзамене, например, может быть такой вопрос: "Совершеннолетнему Роману Р. пришло SMS-сообщение от неизвестного абонента: "Уважаемый клиент! Ваша карта заблокирована, была попытка несанкционированного снятия денег. Для возобновления пользования счетом сообщите по телефону *** данные по Вашей карте: № и PIN-код. В ближайшее время вопрос будет решен. Банк Д.". В чем состоит опасность данной ситуации для личных финансов Романа Р.? Как ему правильно поступить в данной ситуации?"

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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4. История

Изменена структура экзаменационной модели ОГЭ. Теперь экзамен нацелен не на проверку знаний, а на проверку умений. Но есть и задания, которые были и в прежнем варианте. Это, например, задания со 2 по 5, 7 и другие. Принципиально новые задания требуют, прежде всего, понять текст, который предлагается школьникам и умения читать карты. Например, дается карта сражения на реке Непрядве, а ученик должен назвать дату события, указать военачальника, который командовал войском…

5. Информатика

Расширен набор заданий, выполняемых на компьютере - появилось три новых. Во всех заданиях экзамена от ученика требуется либо краткий, либо развёрнутый ответ. Количество заданий сокращено до 15.

6. Биология

Произошло сокращение количества заданий с 32 до 30. Значительно изменилось последнее задание - номер 30. Раньше оно было разбито на два вопроса. Теперь может звучать, например, так:

"В понедельник девятиклассник Василий в школьной столовой выбрал на обед следующие блюда: борщ из свежей капусты с картофелем, два мясных биточка с гарниром из отварных макарон, чай с сахаром и кусок ржаного хлеба. Используя данные таблиц 2 и 3, а также знания из курса биологии, ответьте на следующие вопросы.

1) Какова энергетическая ценность этого школьного обеда?

2) Какое еще количество углеводов должно быть в пищевом рационе Василия в этот день, чтобы восполнить суточную потребность, если возраст подростка составляет 14 лет?

3) Каковы функции углеводов в организме подростка? Укажите одну из таких функций".

Это задание высокого уровня сложности.

Фото: Photoxpress
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7. Химия

Увеличена доля заданий с множественным выбором ответа и заданий на установление соответствия между позициями двух множеств. Добавлено задание на проверку умения работать с текстовой информацией. В задании требуется выбрать два утверждения, в которых химический термин используется в определенном смысловом значении. Еще изменения - появилось дополнительное задание на составление уравнения реакций, в том числе - ионного обмена. И главное - добавилась практическая часть. Она состоит из двух заданий. Увеличено время на экзамен.

8. Физика

Полностью изменилась структура работы. И снова, как в других предметах - упор на проверку умений. Количество заданий уменьшилось на одно, а максимальный балл за них увеличился. Что еще нового? В задании 2 надо распознать законы и формулы; в задании 4 объяснять физические явления и процессы; задания 5-10, которые ранее были с выбором одного верного ответа, а теперь предлагаются с кратким ответом в виде числа... Изменились требования к выполнению экспериментальных заданий и введены новые критерии оценивания выполнения этих заданий.

9. География

В заданиях появился мини-тест из трех заданий. Он нацелен на проверку умений работы с текстом географического содержания, систематизировать, анализировать. Изменилась форма записи ответов в некоторых вопросах.

10. Английский язык

Внесены изменения в разделы "Задания по чтению", "Задания по говорению". Что нового появилось? Ученикам, например, предлагается найти и определить, в каком из шести письменных текстов содержится ответ на предложенный вопрос (в задании есть один лишний вопрос). Уменьшен объем текста для чтения к заданиям на определение соответствия утверждений прочитанному тексту.

Общество Образование ЕГЭ в России Большая перемена с Ириной Ивойловой
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