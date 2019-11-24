Сборная России оказалась в первой корзине и узнает своих соперников 27 ноября.
Последние четыре вакансии на Игры в Токио будут разыграны в четырех независимых турнирах. Они пройдут с 23 по 28 июня будущего года в Виктории (Канада), Сплите (Хорватия), Каунасе (Литва) и Белграде (Сербия). В ходе жеребьевки 24 команды будут распределены по этим турнирам, каждый из которых будет состоять из двух групп по три команды. В этих группах участники сыграют в один круг. По две лучшие сборные из каждой тройки выйдут в полуфинал. Победители полуфиналов сыграют в решающем матче за олимпийскую путевку.
Посев основан на рейтинге ФИБА, в котором сборная России после Кубка мира-2019 поднялась на девятое место.
Пять лучших команд рейтинга (США, Испания, Австралия, Аргентина, Франция) уже получили прямые путевки в Токио по итогам Кубка мира (вместе с Японией, Нигерией и Ираном).
А обладатели мест с шестого по девятое возглавили посев и точно попадут в разные квалификационные турниры.
Корзина 1. Сербия, Греция, Литва, Россия.
Корзина 2. Чехия, Бразилия, Италия, Польша.
Корзина 3. Хорватия, Турция, Словения, Пуэрто-Рико.
Корзина 4. Германия, Доминиканская Республика, Венесуэла, Канада.
Корзина 5. Новая Зеландия, Мексика, Китай, Корея.
Корзина 6. Ангола, Тунис, Сенегал, Уругвай.