Международная федерация баскетбола (ФИБА) объявила порядок посева при жеребьевке квалификационных турниров к Олимпиаде-2020.

Сборная России оказалась в первой корзине и узнает своих соперников 27 ноября.

Последние четыре вакансии на Игры в Токио будут разыграны в четырех независимых турнирах. Они пройдут с 23 по 28 июня будущего года в Виктории (Канада), Сплите (Хорватия), Каунасе (Литва) и Белграде (Сербия). В ходе жеребьевки 24 команды будут распределены по этим турнирам, каждый из которых будет состоять из двух групп по три команды. В этих группах участники сыграют в один круг. По две лучшие сборные из каждой тройки выйдут в полуфинал. Победители полуфиналов сыграют в решающем матче за олимпийскую путевку.

Посев основан на рейтинге ФИБА, в котором сборная России после Кубка мира-2019 поднялась на девятое место.

Пять лучших команд рейтинга (США, Испания, Австралия, Аргентина, Франция) уже получили прямые путевки в Токио по итогам Кубка мира (вместе с Японией, Нигерией и Ираном).

А обладатели мест с шестого по девятое возглавили посев и точно попадут в разные квалификационные турниры.

Корзина 1. Сербия, Греция, Литва, Россия.

Корзина 2. Чехия, Бразилия, Италия, Польша.

Корзина 3. Хорватия, Турция, Словения, Пуэрто-Рико.

Корзина 4. Германия, Доминиканская Республика, Венесуэла, Канада.

Корзина 5. Новая Зеландия, Мексика, Китай, Корея.

Корзина 6. Ангола, Тунис, Сенегал, Уругвай.