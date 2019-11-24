Генри Киссинджер высказался о китайско-американских отношениях

Может ли начаться "горячая" война между Китаем и США?

21 ноября на Форуме инновационной экономики, когда 96-летний Генри Киссинджер медленно поднимался на трибуну, опираясь на трость, все присутствующие встали с мест и начали аплодировать в знак уважения.

Трения между Китаем и США напоминают "холодную войну", которая существовала между СССР и США. Если противоречия между сторонами будут нарастать, возможно, это перерастет в настоящую "горячую" войну? Отвечая на эти вопросы Генри Киссинджер отметил, что Китай является экономической державой, экономические связи между Китаем и США очень прочные, что в корне отличается от ситуации между СССР и США. Если мы позволим китайско-американским торговым трениям развиваться бесконтрольно, последствия будут гораздо серьезнее, чем то, чтобы было в Европе.

Восемь лет назад Генри Киссинджер издал книгу "О Китае", которая быстро заняла первые места в книжных рейтингах в США. В начале книги он цитирует знаменитое выражение из книги "Искусство войны" Сунь Цзы: "Самое лучшее - покорить врагов, не вступая в битву". Генри Киссинджер в книге выдвинул такое мнение: "Китай и США никогда не попадут в "ловушку Фукидида" (политическая ситуация, в которой поводом к войне служит страх существующей могущественной державы перед увеличивающейся мощью соперника. - Прим. ред). Возрождающийся Китай и сохраняющие свою позицию США могут достигнуть взаимного выигрыша.

Три года назад, во время встречи с бывшим членом Госсовета КНР Дай Бинго, Генри Киссинджер повторил свое мнение, что "ловушки Фукидида" между Китаем и США не существует. Обе страны являются партнерами, а не врагами.

Три года спустя Киссинджер также не изменил свою позицию по этому вопросу. Он отметил, что хотя две страны имеют много разногласий, но ни одно из этих разногласий не сможет послужить началом военного конфликта.

Торгово-экономические переговоры - лишь начало

В 1971 году, почти 50 лет назад, Китай и США также находились на перекрестке развития двусторонних отношений. Генри Киссинджер в тот год совершил тайный визит в Пекин.

Это была интересная история. В то время Киссинджер прилетел сначала в Пакистан, затем из Пакистана в Пекин. Сотрудники забыли его рубашку в Пакистане. Киссинджер рассердился, ведь рубашку он подготовил специально для приезда в Китай. Один из сопровождающих его лиц воспоминал: "Фотографии исторической встречи наверняка разлетятся по всему миру, и он хотел бы показать себя с лучшей стороны. Ему пришлось надеть рубашку помощника, которая ему не очень подходила".

Бывший госсекретарь стремится оставить хороший след в истории и исправить даже небольшие недостатки - так можно объяснить то, что он прилетел еще раз в Китай в 96-летнем возрасте - и продолжает работу по улучшению китайско-американских отношений.

Много лет назад, во время встречи с Чжоу Эньлаем Генри Киссинджер назвал Китай "загадочной страной". Чжоу Эньлай сказал: "В чем Китай загадочен? У нас миллиард человек. Если мы сможем лучше узнать друг друга, между нами не будет никаких тайн и загадок". По мнению Киссинджера, слова Чжоу Эньлая хорошо объяснили суть проблем между Китаем и США.

Говоря о торговых переговорах между двумя странами, Киссинджер отметил: "Надеюсь, что переговоры добьются успеха. Но это лишь начало - маленькое начало крупного политического диалога. Надеюсь, что между нами будет идти такой диалог".