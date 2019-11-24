Генри Киссинджер высказался о китайско-американских отношениях

Новости

Финская авиакомпания отменит почти 300 рейсов 02:22
Армейская авиация РФ провела воздушное патрулирование в Сирии 01:10
Француз погиб при опрокидывании яхты у берегов Греции 00:47
Российские специалисты проинспектируют военные объекты в Португалии 00:31
В Москве мужчина напал с ножом на женщину с ребенком 00:20
Проезд на МЦД будет бесплатным 24.11.2019
РПЛ начала проверку в связи с оскорблением Дзюбы фанатами "Спартака" 24.11.2019
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая 24.11.2019
У скончавшегося во время посадки в Платове пилота остались двое детей 24.11.2019
Объявлен победитель "Детского Евровидения - 2019" 24.11.2019
Американский посол вновь вмешивается в отношения России и Сербии 24.11.2019
В Саратовской области погибла девочка, провалившись под лед 24.11.2019
В Нижегородской области произошел крупный пожар на складе 24.11.2019
Несколько автомобилей "утонули" в обмелевшем Дону и Таганрогском заливе 24.11.2019
Популярная корейская певица покончила с собой 24.11.2019
Джесси Племонс присоединится к Камбербэтчу в "Силе собаки" 24.11.2019
Джонсон опроверг информацию о сокращении численности британской армии 24.11.2019
28-летняя звезда кей-попа Гу Хара найдена мертвой 24.11.2019
Врач рассказала, что нельзя есть на завтрак 24.11.2019
Теплоход "Московский эколог" откроет экомаршруты по Москве-реке 24.11.2019
СМИ сообщили о крупном сокращении британской армии 24.11.2019
Фанаты "Спартака" оскорбляли Дзюбу во время матча с "Уралом" 24.11.2019
Вышел трейлер двенадцатого сезона "Доктора Кто" 24.11.2019
Мужская коллекция обуви Santoni специально для ЦУМа уже в продаже 24.11.2019
Не менее 23 человек погибли в авиакатастрофе в ДР Конго 24.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
МЦД или "наземное метро": руководство пользователя
МЦД или "наземное метро": руководство пользователя
24.11.2019 22:09
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Генри Киссинджер высказался о китайско-американских отношениях

Председатель КНР Си Цзиньпин 22 ноября провел встречу с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Накануне этой встречи Генри Киссинджер выступил с речью на Форуме инновационной экономики-2019. В своей речи он отметил: чтобы понимать Китай, надо прежде всего понимать китайскую культуру, и объективно относиться к Китаю без глубокого понимания китайской культуры невозможно. Может быть, именно в этом заключается причина появления в последнее время серьезных проблем в китайско-американских отношениях?

Может ли начаться "горячая" война между Китаем и США?

21 ноября на Форуме инновационной экономики, когда 96-летний Генри Киссинджер медленно поднимался на трибуну, опираясь на трость, все присутствующие встали с мест и начали аплодировать в знак уважения.

Трения между Китаем и США напоминают "холодную войну", которая существовала между СССР и США. Если противоречия между сторонами будут нарастать, возможно, это перерастет в настоящую "горячую" войну? Отвечая на эти вопросы Генри Киссинджер отметил, что Китай является экономической державой, экономические связи между Китаем и США очень прочные, что в корне отличается от ситуации между СССР и США. Если мы позволим китайско-американским торговым трениям развиваться бесконтрольно, последствия будут гораздо серьезнее, чем то, чтобы было в Европе.

Восемь лет назад Генри Киссинджер издал книгу "О Китае", которая быстро заняла первые места в книжных рейтингах в США. В начале книги он цитирует знаменитое выражение из книги "Искусство войны" Сунь Цзы: "Самое лучшее - покорить врагов, не вступая в битву". Генри Киссинджер в книге выдвинул такое мнение: "Китай и США никогда не попадут в "ловушку Фукидида" (политическая ситуация, в которой поводом к войне служит страх существующей могущественной державы перед увеличивающейся мощью соперника. - Прим. ред). Возрождающийся Китай и сохраняющие свою позицию США могут достигнуть взаимного выигрыша.

Три года назад, во время встречи с бывшим членом Госсовета КНР Дай Бинго, Генри Киссинджер повторил свое мнение, что "ловушки Фукидида" между Китаем и США не существует. Обе страны являются партнерами, а не врагами.

Три года спустя Киссинджер также не изменил свою позицию по этому вопросу. Он отметил, что хотя две страны имеют много разногласий, но ни одно из этих разногласий не сможет послужить началом военного конфликта.

Торгово-экономические переговоры - лишь начало

В 1971 году, почти 50 лет назад, Китай и США также находились на перекрестке развития двусторонних отношений. Генри Киссинджер в тот год совершил тайный визит в Пекин.

Это была интересная история. В то время Киссинджер прилетел сначала в Пакистан, затем из Пакистана в Пекин. Сотрудники забыли его рубашку в Пакистане. Киссинджер рассердился, ведь рубашку он подготовил специально для приезда в Китай. Один из сопровождающих его лиц воспоминал: "Фотографии исторической встречи наверняка разлетятся по всему миру, и он хотел бы показать себя с лучшей стороны. Ему пришлось надеть рубашку помощника, которая ему не очень подходила".

Бывший госсекретарь стремится оставить хороший след в истории и исправить даже небольшие недостатки - так можно объяснить то, что он прилетел еще раз в Китай в 96-летнем возрасте - и продолжает работу по улучшению китайско-американских отношений.

Много лет назад, во время встречи с Чжоу Эньлаем Генри Киссинджер назвал Китай "загадочной страной". Чжоу Эньлай сказал: "В чем Китай загадочен? У нас миллиард человек. Если мы сможем лучше узнать друг друга, между нами не будет никаких тайн и загадок". По мнению Киссинджера, слова Чжоу Эньлая хорошо объяснили суть проблем между Китаем и США.

Говоря о торговых переговорах между двумя странами, Киссинджер отметил: "Надеюсь, что переговоры добьются успеха. Но это лишь начало - маленькое начало крупного политического диалога. Надеюсь, что между нами будет идти такой диалог".

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров рассказал о первом советском меме в ООН
Пилот севшего в Ростове самолета умер от сердечного приступа
В Оренбуржье по факту ДТП с шестью погибшими возбудили дело
Пушков ответил на заявление директора Ротару о заказной травле артистки
Синоптики предупредили москвичей о ледяном дожде