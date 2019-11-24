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Рубрика: В мире

НАТО против китов

Бундесвер обвинили в массовой гибели морских свиней на Балтике
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8023)
В Германии разгорается скандал вокруг состоявшихся еще в сентябре учений НАТО "Северные берега", в которых приняли участие 40 кораблей и 3000 солдат из 18 стран. Как выяснили экологи, подготовка к этим маневрам, которую проводил бундесвер, обернулась катастрофой: гибелью не менее двух десятков морских свиней - так называется вымирающий вид китов.
Киты, выбросившиеся на берег в США в результате использования военных сонаров. Фото: twitter@wordsonlife Киты, выбросившиеся на берег в США в результате использования военных сонаров. Фото: twitter@wordsonlife
Киты, выбросившиеся на берег в США в результате использования военных сонаров. Фото: twitter@wordsonlife

Как сообщает Spiegel Online со ссылкой на отчет правительства, обнародованный в ответ на депутатский запрос "зеленых", в проливе Фемарн-Бельт между немецким и датским островами в западной части Балтики было взорвано 39 английских морских мин времен Первой мировой войны. При подрыве только одного боеприпаса образовалась воронка глубиной полтора метра и шириной - пять, а общая площадь повреждения морского дна сравнима с

27 футбольными полями. По данным Союза защиты природы, "в радиусе от 10 до 30 метров вокруг кратера была уничтожена вся морская жизнь". Спустя недели на поверхности стали всплывать мертвые туши китов, для которых пролив считается заповедной средой обитания. Не исключено, что по итогам расследования, которое проводит университет Ганновера, бундесверу предъявят иск. Экологи настаивают, что военные грубо нарушили Федеральный закон о защите природы, обязывающий федеральные и земельные власти уведомлять компетентные службы о действиях, которые могут нанести вред окружающей среде с целью его минимизировать.

Фото: Reuters
Зачем НАТО признал космос сферой военной деятельности

К слову, прецеденты таких разбирательств уже были. Так, американский Совет по защите природных ресурсов много лет с переменным успехом судился с военно-морским флотом США по поводу глубоководных сонаров - гидролокаторов, которые, как полагают ученые, вызывают мучительную гибель китов. Еще в 2012 году Национальная служба морского рыболовства США одобрила программу использования Пентагоном низкочастотных сонаров в "операциях невоенного времени" в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах, а также на Средиземном море. Лишь спустя четыре года окружной суд Калифорнии признал ее противоречащей Акту о защите морских млекопитающих.

В вердикте апелляционной комиссии говорилось, что рыболовецкая служба "не обеспечила должной защиты биоразнообразия Мирового океана". Низкие частоты, на которых работают локаторы военных судов, не только меняют поведение китообразных, теряющих ориентацию в пространстве, заставляют их резко всплывать на поверхность и страдать от кессонной болезни, но также негативно влияют на жизнь ластоногих - например, тюленей и морских львов. Прежде судьи стояли на том, что "задача Вооруженных сил США по нейтрализации угроз вражеских подлодок, требующая постоянных учений, при всем уважении перевешивает интересы защиты млекопитающих". Первую победу американские экологи одержали в 2015-м, добившись в федеральном суде Гонолулу существенного ограничения вплоть до запрета применения среднечастотных сонаров возле берегов Южной Калифорнии и Гавайских островов. Тренировки ВМС США в этих районах ранее привели к гибели не менее 155 китов и дельфинов - это только установленные жертвы, на деле же их могло быть более двух тысяч.

Расследования аналогичных случаев проводились и в Британии. Еще давно ученые заметили, что волны "самоубийств" китов, выбрасывающихся на берег, в середине 1980-х, в 1991-м и 2002 году совпали с крупными военными учениями. Впоследствии авторитетному журналу Nature удалось получить доступ к внутренней документации минобороны королевства, в которой сами же военные признают по итогам наблюдений, что под воздействием эхолокаторов обитатели морских глубин перестают питаться и издавать собственные звуковые сигналы. В прошлом году The Times писала об инициированной на Даунинг-стрит проверке в связи с массовой гибелью китовых семейств клюворылых у берегов Шотландии и Северной Ирландии. В расследовании также упоминался инцидент 2011 года, когда детонация четырех бомб под водой унесла жизни 19 черных дельфинов.

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