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24.11.2019 09:25
Рубрика: В мире

Глава МИД КНР: США являются крупнейшим источником нестабильности в мире

Текст: Максим Макарычев
Соединенные Штаты являются крупнейшим источником нестабильности в мире, а американские политики по всему миру беспричинно критикуют Китай, заявил на встрече G20 в Японии министр иностранных дел Китая Ван И.
Фото: Александр Щербак / ТАСС Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Отношения между двумя крупнейшими экономиками мира резко обострились в условиях ожесточенной торговой войны, споров о правах человека, Гонконге и поддержке США Тайваня, отмечает Reuters.

Во время беседы с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком на полях встречи министров иностранных дел стран G20 в японском городе Нагоя, член Госсовета КНР Ван И не стал сдерживать свою критику Соединенных Штатов.

Фото: REUTERS/TOM BRENNER
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"Соединенные Штаты активно участвуют в односторонних действиях и протекционизме и наносят ущерб многополярности и многосторонней торговой системе. Это уже стало крупнейшим дестабилизирующим фактором в мире", - отметил глава китайской дипломатии.

По его словам, Соединенные Штаты в политических целях использовали государственный аппарат для подавления деятельности законных китайских предприятий и необоснованно выдвигают против них обвинения, что является актом запугивания. "Некоторые политики США унижали Китай повсюду в мире, но не представили никаких доказательств этого", - отметил министр.

Соединенные Штаты также использовали свое внутреннее законодательство, чтобы "грубо вмешаться" во внутренние дела Китая, пытаясь нанести ущерб "одной стране, двум системам" и стабильности и процветанию Гонконга, добавил Ван И.

В Пекине были крайне раздражены тем, что что на этой неделе палата представителей конгресса США приняла два законопроекта в поддержку протестующих в Гонконге и направила Китаю предупреждение о нарушении прав человека. При этом президент США Дональд Трамп, как ожидается, в ближайшее время подпишет эти законы.

По словам Ван И, развитие и рост Китая являются неизбежной исторической тенденцией, которую не могут остановить никакие силы. "Только взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и Соединенными Штатами является верным путем", - заключил глава МИД КНР.

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