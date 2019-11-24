Искусственный интеллект нашел новый геоглиф на плато Наска

Всемирно известные линии Наски, геометрические и фигурные геоглифы на плато Наска в южном Перу, настолько гигантские, что увидеть их можно только с воздуха, но зачастую и это сложно. С помощью искусственного интеллекта японские археологи обнаружили ранее неизвестную фигуру, сообщает IBM.

Между 500 г. до н.э. и 500 г. н.э. представители древней цивилизации Наска и их предшественники из культуры Паракас создали на земле гигантские каменные рисунки, изображающие людей, животных и других существ. Первые линии Наски были обнаружены археологами в 1920-х годах. Позже были добавлены снимки со спутников и дронов, благодаря которым можно увидеть фигуры размером от нескольких метров до нескольких сотен метров.

С 2006 года ученые из Ямагатского университета (Япония) обнаружили более 100 новых геоглифов. Но даже опытному глазу трудно определить линии Наска на спутниковых снимках, потому что изменения в ландшафте искажают ранние изображения. Поэтому исследователи обратились к новым технологиям - искусственному интеллекту (ИИ). И с его помощью в 2019 году был обнаружен один из рисунков.

Но прежде японские ученые и программисты из IBM несколько месяцев изучали возможности ИИ. Во-первых, обучили ИИ распознавать линии Наски, показав ему спутниковые изображения известных геоглифов. Затем проверили систему на дополнительных аэрофотоснимках, чтобы увидеть, нашел ли ИИ подсказки к изображениям, которые пропустили японские исследователи.

Результат был успешным: ИИ определил более 500 геоглифов, в том числе обнаружил, сложив воедино разрозненные фрагменты линий, гуманоидоподобную фигуру "размером несколько метров в поперечнике". Причем, как оказалось, обнаруженная ИИ фигура находится рядом с уже известным рисунком Наска, напоминающим колибри, пишет Science News.

Исследователи надеются и в будущем использовать систему ИИ для точного и быстрого соединения линий Наски, а также понять значения этих загадочных объектов, созданных тысячи лет назад. Точное назначение геоглифов, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1994 году, до сих пор неизвестно.