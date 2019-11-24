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24.11.2019 22:09
Рубрика: Спорт

Вышло несоответствие

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус о судьбе организации и не только об этом
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8023)
Печальное известие, которое в принципе ждали. Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому ВАДА признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим стандартам антидопингового кодекса. Это значит, что Комитет по соответствию вынес решение, которое фактически ставит под вопрос дальнейшую судьбу РУСАДА и, как следствие, наших спортсменов.
Вот и снова мы дошли до того, что судьбу РУСАДА решает ВАДА Фото: REUTERS Вот и снова мы дошли до того, что судьбу РУСАДА решает ВАДА Фото: REUTERS
Вот и снова мы дошли до того, что судьбу РУСАДА решает ВАДА Фото: REUTERS

Дело давнее. Все происходило еще с 2012 по 2015 год. Однако база данных Московской антидопинговой лаборатории для изучения была предоставлена ВАДА лишь в январе. Эксперты ВАДА, по их утверждениям, обнаружили некоторые несоответствия в данных, после чего нам было задано несколько сложных вопросов. Подробнейшие ответы на них были предоставлены российскими руководителями три недели назад. Если коротко, то в Комитете по соответствию сочли, что в базу были внесены некоторые изменения. Почему так получилось и чем это грозит российскому спорту, в эксклюзивном интервью "РГ" размышляет генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус.

Фото: Елена Руско / ТАСС
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Юрий Александрович, во время нашей предыдущей встречи пару недель назад вы были настроены весьма пессимистично, и, увы, грустные ваши предположения сбылись с абсолютной точностью.

Юрий Ганус: Объясню почему. Хочу напомнить, что РУСАДА получило статус обусловленного, а не безусловного соответствия. Я бы сравнил это с условно досрочным освобождением, при котором, как известно, обязательно строжайшее подчинение принятым законам. В данном случае необходимо было выполнить два условия - передать базу данных и ответить на еще один серьезнейший вопрос. База данных тех далеких лет была передана, но это было сделано, как говорят в таких случаях, некачественно. Так мы попали в тяжелое положение, выход из которого весьма сложен.

Что ожидает нас в дальнейшем?

Юрий Ганус: Скажу вам так: Исполком ВАДА ни разу в своей истории не отступал от рекомендаций Комитета по соответствию. Есть лишь какие-то мизерные шансы, что на этот раз будет иначе.

И вы считаете, что 9 декабря на Исполкоме в Париже будет вынесено некое суровое решение по участию наших атлетов в Олимпиадах?

Юрий Ганус: Давайте не торопиться, не забегать вперед, не путать понятий. Комитет рекомендовал Исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия. А дальше... Не хотелось бы звучать, как вы заметили, пессимистом. Но ничего хорошего, как мне кажется, для нас не ожидается. Вот ответ на ваш вопрос, который, по моему мнению, обсуждать сейчас и не стоит.

Хорошо. Но что же привело к этому? Ведь РУСАДА, пусть и в своем не безусловном статусе, ставилось в пример ВАДА другим подобным агентствам.

Юрий Ганус: Вопрос не в РУСАДА: база данных была предоставлена ВАДА не нами, а спортивными руководителями. То, что касается событий прошлых лет, никак не связано с теперешней работой РУСАДА. Если в Комитете несоответствия не согласились с теми подробнейшими объяснениями, которые были через три недели предоставлены российским спортивным руководством, то это означает лишь одно - с объяснениями не согласились, они не удовлетворили.

Может быть, на все случившееся повлияло и то, что в очередной раз произошло во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА)? Там пытались отмыть и обелить талантливого спортсмена, прыгуна в высоту Данилу Лысенко, трижды пропустившего допинг-тесты. И объяснения Лысенко не совпали с официальным письмом ВФЛА.

Юрий Ганус: Лысенко нарушил правила доступности. Рисковал получить два, в крайнем случае, четыре года отстранения. В результате несовпадения объяснений грозит ему долгая дисквалификация, фактически пожизненная. Просто беда. Теперь руководство ВФЛА во главе с президентом Дмитрием Шляхтиным подало в отставку. Мне кажется, что вся та огромная работа, которая проделана в нашей стране по искоренению допинга, по очистке от прежних дурных методов, поставлена действиями нескольких бывших лидеров ВФЛА под сомнение. Мы бились пять лет за то, чтобы вернуть лишенную права выступать под своим флагом легкую атлетику на международную арену. Проделали огромную работу, чтобы на Олимпийских играх россияне могли выступать под своим флагом. И вот совершенно нелепое, абсолютно непонятное, необъяснимое нарушение, которое способно перечеркнуть усилия множества людей, помешать другим спортсменам, не говоря уже о легкоатлетах. Ведь процесс их восстановления в правах Международная ассоциация легкоатлетических федераций сразу же приостановила. Зачем и кому это было нужно?

Вопрос риторический. Давайте поговорим о том, что же все-таки дальше.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Юрий Ганус: Я скажу вам так: мы очень долго не можем выйти из этого нескончаемого кризиса. Надо порвать порочный круг, пора его покинуть. Вы говорите об участии спортсменов, а я опасаюсь не только за это. Быть может, нас попытаются лишить постов в международных федерациях, которые и определяют дальнейшее развитие мирового спорта. Мы, по сути, можем быть отстранены от этого.

Я понимаю, допущены ошибки. И все равно остается одно совершенно справедливое, на мой взгляд, замечание, которое поможет хоть как-то перевернуть ситуацию в нашу пользу. Почему за поступки других спортсменов и их тренеров, руководителей должны отвечать честные и чистые спортсмены?

Юрий Ганус: Вопрос абсолютно верный, но ответ на него довольно сложный. Кодекс ВАДА по существу построен так, что все преимущества - совсем не обвиняемым.

Тут нет презумпции невиновности.

Юрий Ганус: Но и здесь есть определенные просчеты тех, кто за этот кодекс в свое время голосовал.

Юрий Александрович, я знаю, что в свое время на пост генерального директора рассматривалось чуть ли не 700 кандидатов. А выбрали вас. До этого, как понимаю, вы работали не в спорте?

Юрий Ганус: Я трудился в оборонке. Привык к дисциплине, к исполнительности. К тому же приход в новую сферу позволяет смотреть на чреду событий, происходящих в нашем, да и в международном, спорте, незатуманенным глазом. Не попадать под власть прежних представлений о том, что можно и нельзя. Жаль, если получится так, что все усилия РУСАДА в этом направлении окажутся бесполезны, что будем отброшены на годы назад. Не хочется в это верить.

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